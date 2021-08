Po drami Slovenci dobili polfinalnega tekmeca: za finale proti galskim petelinom

Slovenski košarkarji poleteli do polfinala. V četrtkovem polfinalu se bodo ob 13. uri pomerili s Francozi, ki so v četrtfinalu preskočili Italijane.

Slovenski košarkarji poleteli do polfinala. V četrtkovem polfinalu se bodo ob 13. uri pomerili s Francozi, ki so v četrtfinalu preskočili Italijane. Foto: Reuters

Raznovrstni Luka Dončić (20 točk, 11 asistenc ter osem skokov), s 27 točkami vroči Zoran Dragić in preostali slovenski košarkarji nadaljujejo z zmagovitim nizom na olimpijskih igrah v Tokiu. S 94:70 so preskočili tudi četrtfinalno oviro, ki je slišala na ime Nemčija. Le še eno zmago so torej oddaljeni od zgodovinske medalje na največjem športnem dogodku. V polfinalu se bodo pomerili s Francozi, ki so v napeti tekmi premagali Italijane. Pred tem so se v polfinale uvrstili tudi Američani, ki so po zaostanku z 29:40 proti Špancem uprizorili preobrat in na koncu s 95:81 slavili zmago. Najboljša strelca sta bila Ricky Rubio z 38 pri Špancih in Kevin Durant z 29 točkami pri Američani.

Četrtfinale: Torek, 3. avgust: Slovenija : Nemčija 94:70 (25:14, 44:37, 66:54)

Dragić 27 (met za 3 5/7, za 2 6/6), 6 sk., 4 as., Dončić 20 (met za 3 2/7, za 2 6/11, prosti meti 2/2), 11 as., 8 sk., 5 izg. žog, Tobey 13; Lo 11, Giffey 10 Španija : ZDA 81:95 (21:19, 43:43, 63:69)

Rubio 38, Rodriguez 16; Durant 29, Tatum 13, Holiday 12



Italija : Francija 75:84 (25:20, 42:43, 54:64)

Fontecchio 23, Gallinar 21, 10 sk.; Fournier 21, Gobert 18, 8 sk., Batum 15, 13 sk. 14.00, Avstralija – Argentina Polfinale: Francija – Slovenija

ZDA – Avstralija/Argentina

Kako so slovenski navijači ponoči navijali za našo izbrano vrsto ob zmagi proti Nemčiji

Zoran Dragić letel na parketu

Selektor Aleksander Sekulić je četrtfinalni obračun začel z udarno peterko Luka Dončić, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Mike Tobey. Po začetnem vodstvu s 4:0 in agresivni obrambi so Nemci uspeli priti do prednosti in bili trikrat v ospredju. Nazadnje pri 10:8, ko so slovenski košarkarji prevzeli pobudo. Zelo razpoložen je bil Dragić, ki je bil agresiven v obrambi, aktiven v protinapadih, metih za tri točke in kmalu dosegel devet točk ter pomagal zrežirati delni izid 15:2, kar je botrovalo, da je nemški selektor pri zaostanku z 12:23 moral odreagirati z minuto odmora.

Francozi skoraj zapravili prednost 14 točk V prvi četrtini dvoboja med Francijo in Italijo so imeli nekoliko več pobude naši zahodni sosedje, ki so imeli najvišjo prednosti pri 12:6, Francozi so vodili le pri 18:16. Tudi v nadaljevanju prvega polčasa smo spremljali zelo izenačen obračun. Francozom je uspelo pobegniti na 39:34, vendar so se Italijani vrnili, kljub vsemu pa so na odmor odšli z vsega točko prednosti galski petelini (43:42). Francozi so na koncu le potrdili vlogo favoritov in premagali Italijane. Foto: Reuters V tretji četrtini so Francozi stopili na plin in pobegnili Italijanom celo na 14 točk prednosti (62:48). Videti je bilo, da so košarkarji z Apeninskega polotoka zlomljeni, vendar so v zadnji četrtini pri 66:66 in kasneje pri 72:72 ujeli priključek. V zaključku so Francozi spet postavili stvari na svoje mesto in uspeli pobegniti Italijanom ter se s 84:75 veselili zmage in uvrstitve v polfinale, kjer jim bo nasproti stala naša reprezentanca.

Foto: Reuters Na obeh straneh smo spremljali hitro igro in posledično hitro zaključevanje napadov. Nemci so se zatekali k metom za tri točke, pri katerih so bili na srečo slovenske vrste nenatančni. V prvi četrtini so zadeli le dva od desetih poizkusov, medtem slovenski igralci eno več. Prvi zvezdnik naše izbrane vrste Dončić je bil pri štirih točkah, treh asistencah in dveh skokih.

Po prednosti Slovenije s +13 so se Nemci vrnili

Ko je Žiga Dimec pod košem položil za 27:14, je bilo videti kot v pravljici. Slovenski košarkarji so imeli vse pod nadzorom, selektor Sekulić je bil zadovoljen, nakar so se Nemci po trojki prebudili in po sedmih zaporednih točkah znižali zaostanek na -6. Selektor Slovenije je po krajšem posvetu in nekoliko slabši organizaciji napadov nemudoma v igro vrnil Dončića.

A se nemški voz ni zaustavil. Tekmecu je uspelo omrtvičiti slovensko igro, v napadu pa poleteli in presenetili prav vse. Po trojki Maoda Loja so pri 32:31 prišli do nepričakovanega vodstva, potem ko so zrežirali delni izid 17:4.

Foto: Reuters

Nekaj mirnosti je slovenska izbrana vrsta dobila, ko je Dončić z dvema asistencama zaposlil naturaliziranega Tobeyja in kapetana Eda Murića, ki sta z dvema trojkama poskrbela za 41:34. Piko na i je v prvem polčasu postavil vroči Dragić, ki je bil z novo trojko pri dvanajstih točkah in je kot edini košarkar presegel dvomestno število. Slovenski čudežni deček v prvem polčasu še ni bil na ravni prejšnjih tekem in imel v statistiki zapisanih šest točk (met iz igre 3/10), šest asistenc in dva skoka.

Slovenci z agresivno obrambo našli ritem, razigral se je Dončić

Zoki je bil tisti, ki je z novo trojko odprl drugi polčas. Ko je svojo prvo zadel še Dončić, je slovenski tabor pri 51:39 vnovič nekoliko lažje zadihal. Razlog, da se je tehtnica občutneje začela nagibati na slovensko stran, je treba poiskati v agresivni obrambi, ki je Nemcem povzročala ogromno preglavic. Posledično je stekla tudi igra v napadu in po trojki Tobeyja je Slovenija vodila že s 14 točkami razlike (56:42).

Foto: Reuters

Dobrodošlo je bilo, da se je v napadu razigral Dončić, nad katerim ni bilo prave obrambe, ko se je odločil za prodore pod koš - devet točk v tretji četrtini, po kateri je bil s 15 točkami, devetimi asistencami in šestimi skoki najbolj raznovrsten košarkar na parketu.

Da je bil vložek na tekmi velik, je bilo čutiti ob vsaki posesti žoge. Slovenci se večkrat niso strinjali s sodniškimi odločitvami in tudi stresali jezo, za kar so jih delivci pravice kaznovali s tehničnimi napakami – eno je v tretji četrtini prejela slovenska klop, eno Dončić, Blažiču pa so denimo dosodili nešportno osebno napako.

Vroči Dragić najboljši strelec, raznovrstni Dončić, Slovenija v igri za medaljo

Z novo asistenco, ki jo je s trojko kronal Klemen Prepelič, je bil Dončić s 15 točkami in desetimi asistencami ob vstopu v sklepni del pri dvojnem dvojčku. Do trojnega, ki jih je že velik vknjižil v ligi NBA, so mu manjkali še štirje. A je bilo bolj pomembno, da je slovenska reprezentanca nadzorovala potek dogodkov na parketu dvorane Saitama in se približevala polfinalni vstopnici.

Zoran Dragić je bil s 27 točkami najboljši strelec tekme. Foto: Reuters

Dončić, Dragić in Prepelič so poskrbeli, da je naša mala država dobrih pet minut pred koncem tekme prišla do velikanskih 19 točk razlike (82:63) in pot do polfinala se je na široko odprla. Ker je bilo več kot jasno, da si je naša izbrana vrsta zagotovila vstop med najboljše štiri na olimpijskem turnirju, je selektor Sekulić že slabe štiri minute pred koncem na klop na zaslužen počitek poslal Dončića, ki je bil z 20 točkami, 11 asistencami in osmimi skoki najbolj raznovrsten košarkar.

Na koncu je prednost narasla na končnih +24 (94:70) in veliko veselje v slovenski ekipi se je začelo. S 27 točkami je bil najboljši strelec Zoran Dragić, ki je v Tokiu še toliko bolj motiviran, potem ko mu je leta 2017 poškodba kolena preprečila, da se ni veselil zlate medalje kot član slovenske reprezentance.

Vprašanje, ki zanima naš tabor, je, kdo bo stal nasproti v polfinalu. Ob 10.20 se bosta pomerili Italija in Francija.

Četrtfinale: Torek, 3. avgust:

Slovenija : Nemčija 94:70 (25:14, 44:37, 66:54)

Dragić 27 (met za 3 5/7, za 2 6/6), 6 sk., 4 as., Dončić 20 (met za 3 2/7, za 2 6/11, prosti meti 2/2), 11 as., 8 sk., 5 izg. žog, Tobey 13; Lo 11, Giffey 10 Španija : ZDA 81:95 (21:19, 43:43, 63:69)

Rubio 38, Rodriguez 16; Durant 29, Tatum 13, Holiday 12

10.20, Italija – Francija

14.00, Avstralija – Argentina Polfinale: Italija/Francija – Slovenija

ZDA – Avstralija/Argentina

Preberite še: