"Običajen torek, Slovenija je v polfinalu!"

Klemen Prepelić je priznal, da je po četrtfinalnem porazu proti Nemčiji jokal kot dež. Da, pred 16 leti, ko je kot trinajstletni fantič iz Slovenske Bistrice spremljal svojega idola Sanija Bečirovića in soigralce, kako so se na EuroBasketu 2005 prvič prebili v četrtfinale, sanjali o boju za kolajne, nato pa klonili proti Nemčiji. Tokrat podobnih občutkov ni želel privoščiti novim rodovom, ki so, v želji da bi spremljali eno od najlepših košarkarskih pravljic, vstali sredi noči. Podočnjakov in dnevne utrujenosti verjetno ne bo obžaloval nihče.

"Vem, kaj se dogaja v Sloveniji. Vem, da danes ni nihče spal. Prelepo je, da bi se končalo v četrtfinalu. Tudi v polfinalu se ne sme. Za popolno sliko pravzaprav manjkajo le navijači. Zato pa se igralci še toliko bolj potiskamo naprej. Smo kot družina. V nekem slovenskem balončku, v katerega ne spustimo nikogar," je dejal Prepelić, eden od članov udarne peterke, ki je v zadnji četrtini le strla nemški odpor in na koncu tekmo pripeljala celo do visoke zmage (94:70).

Pa ni bilo vse tako zelo preprosto, kot kaže končni rezultat. Vztrajni Nemci so se namreč po prvem slovenskem pobegu hitro vrnili, nato pa vse do uvodnih minut zadnje četrtine ohranjali zaostanek približno desetih točk. Nato sta svoje delo zaključila znova odlični Luka Dončić (20 točk, osem skokov, 11 asistenc) in tokrat prvi strelec Zoran Dragić (27 točk), ki je navduševal tudi z izjemno energijo. "Vedno imamo na voljo nekoga, ki bo potegnil. Prepelić, Blažič, jaz. Seveda je stalno tu še najboljši igralec na svetu – Luka," se je po tekmi čestitk branil Dragić.

Še brez poraza v Tokiu Foto: Reuters

Res le običajen torek?

Slovenija torej ostaja hit, njen slog igre pa prototip sodobne in gledljive košarke. Vzdušje je bilo tako dobro, da je še celo vselej umirjeni in v izjavah previdni selektor Aleksander Sekulič posegel po šali, s katero je odprl novinarsko konferenco. "Običajno torkovo dopoldne, Slovenija je v polfinalu olimpijskih iger," je dejal ljubljanski trener, ponosen na opravljeno delo svoje dvanajsterice.

"Izjemen uspeh. To je velika stvar. Ne le zame in ekipo, temveč za celotno Slovenijo. Na to smo lahko upravičeno ponosni. Jaz pa sem ponosen na te fante, ki dobesedno krvavijo na igrišču," je nadaljeval selektor, ki je znova zagovarjal agresivno obrambo, hiter prenos v napadalno polovico in kroženje žoge.

"Zasluženo smo v polfinalu, čeprav to še zdaleč ni samoumevno. Želja je nesporna. To so za nas prve olimpijske igre. Vse je novo. Vemo, zakaj se borimo, zato se potem pojavijo tudi čustva," je nadaljeval selektor in dodal: "Slovenska reprezentančna pot je dolga. Žal smo se morali večkrat opeči, da smo nato leta 2017 v Carigradu premagali vse ovire. Verjamem, da bomo tudi na podlagi teh izkušenj v polfinalu lahko odigrali tako, kot znamo."

Aleksander Sekulić: "Običajen torek ..." Foto: Guliver Image Ne le Luka Dončić

Sekulič je prikimal tudi oceni o novem trendu. Dolga leta so namreč slovenski selektorji pred tekmami opozarjali na to, katerega nasprotnikovega košarkarja je treba zaustaviti, kako se lotiti tekmečeve igre … Zdaj na podoben način o slovenski napadalni nevarnosti govorijo drugi.

"Prvič doživljam, da se nasprotnikove obrambe načrtno pripravljajo in na vse pretege trudijo, kako nas zaustaviti. Predvsem Dončića. Za nameček vsak nasprotnik poskuša z drugačnim pristopom. Tudi na to smo lahko ponosni. Z našo igro smo prisilili nasprotnike, da se nam prilagajajo," pravi "Sekula", kot ga kličejo igralci.

Slovenija je znova dokazala tudi, da med reprezentanco in Dončićem ni enačaja. "Veliko govorimo o Luki. Prav je tako. On je superzvezdnik. Ne gre pa le za njegovo igro. Svoj delež v tej ekipi prispeva tudi z vedenjem. Ne smemo pozabiti, da ima ob sebi izjemne soigralce," poudarja selektor, ki je v tem kontekstu po četrtfinalni tekmi pohvalil predvsem Dragića.

Z domačega betona v (pol)finale OI

"Vsak v tej ekipi ve, kaj mora delati. To nas krasi. Poleg tega smo z glavo vselej pri stvari. Na Nemce smo se dobro pripravili. Vedeli smo tudi, da ne bodo popuščali. Dolgo se nismo mogli odlepiti. Pomembno je bilo, da smo vztrajali in stopnjevali naš tempo igre. Lepo, smo v polfinalu. Toda to tekmo je treba pozabiti. Najboljšo predstavo moramo prikazati v polfinalu," razmišlja Dragić.

Foto: Reuters

Slovenski poletni niz zmag je sedaj pri številki osem. Vanj so vštete štiri zmage na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu in štirje skalpi v Tokiu. Še bolj blesteča je serija, ki jo podaljšuje Luka Dončić. Ljubljanski mladenič namreč v dresu slovenske reprezentance še ne pozna poraza. Sedemnajst tekem, 17 zmag. Od Helsinkov, preko Carigrada in Kaunasa do Tokia.

Osemnajstič bo dres izbrane vrste oblekel že v četrtek (ob 13.00), ko se bo s soigralci boril za preboj v finale olimpijskih iger. Šov, ki je bil za Slovence vrsto let le televizijski, zdaj vključuje druščino, ki se je v otroštvu podila po domačih betonskih igriščih.

Poraza si ne bi odpustili

Ni še konec. "Veseli smo. Smo v polfinalu. Nismo pa še rekli zadnje besede," poudarja Jaka Blažič, ki je proti Nemcem garal predvsem v obrambi, hkrati pa je v slogu hokejistov zaščitil tudi prvega zvezdnika. "Celotno poletje smo res garali. Ne bi si odpustili, če bi nato vse zapravili na eni tekmi. To je torej razlog za našo živčnost. No, tudi za kakšno besedo sodnikom. Na to moramo paziti. Tudi za nas je to opozorilo," pripoveduje gorenjski Ljubljančan.

Z njim se strinja tudi Prepelić. "Vložek je na teh tekmah izjemen. Slišim, da v domovini že vlada evforija. Čeprav smo že malce načeti, obenem pa pogrešamo domače, nas žene neizmeren motiv. Smo zelo samozavestni. Imamo odlično vzdušje. Imamo se radi. Gremo naprej z našo dominantno igro," je dejal ob odhodu iz Saitame, kamor se bo kmalu vrnil. Po finalno vstopnico.

Slovenija : Nemčija 94:70



Dvorana Saitama, brez gledalcev, sodniki: Zurapović (BiH), Kallio (Kanada), Bermudez (Mehika).



Slovenija: Prepelič 9, Murić 3, Tobey 13 (1:2), Blažič 9 (2:2), Dimec 5 (1:2), Dragić 27, Čančar 8 (5:5), Dončić 20 (2:2).



Nemčija: Bonga 9, Saibou 6, Lo 11, Giffey 10 (2:4), Wimberg 3, Voigtmann 6 (1:2), Wagner 9 (4:4), Barthel 7, Thiemann 2 (2:2), Obst 7 (1:1).



Prosti meti: Slovenija 11:13, Nemčija 10:13.

Met za dve točki: Slovenija 19:28, Nemčija 12:25.

Met za tri točke: Slovenija 15:35 (Dragić 5, Prepelič 3, Dončić 2, Tobey 2, Blažič, Čančar, Murić), Nemčija 12:38 (Lo 3, Obst 2, Giffey 2, Barthel, Wagner, Voigtmann, Wimberg, Bonga).

Skoki: Slovenija 40 (31 + 9), Nemčija 28 (20 + 8).

Osebne napake: Slovenija 20, Nemčija 20.