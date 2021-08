Zdaj res diši po zgodovinski kolajni

Po EuroBasketih 2009 in 2017 se bo slovenska košarkarska reprezentanca še tretjič na velikem tekmovanju borila za odličja. Tokrat ob premiernem nastopu na olimpijskih igrah. Slovenci so na krilih Luke Dončića (20 točk, 8 skokov, 11 asistenc) in Zorana Dragića (27 točk) niz poletne neporaženosti podaljšali tudi s četrtfinalno zmago nad Nemčijo (94:70) in zdaj v polfinalu čakajo na zmagovalca para Francija-Italija.

Najbolj goreči slovenski košarkarski navdušenci so se v navalu Lukamanije v zadnjih letih že navadili, da spremljanje tekem prvega zvezdnika slovenske košarke v ligi NBA pomeni zbujanje sredi noči. A če gre soditi po dinamiki socialnih omrežij in klicih iz Slovenije, so se jim ob slovenskem boju za olimpijski četrtfinale pri nočnem ogledu (tekma se je po slovenskem času začela ob 3.00, po lokalnem v Tokiu ob 10.00) pridružili še številni drugi. Ni jim bilo žal. Slovenija je namreč prepričljivo prišla do še četrte zaporedne zmage v mogočni Sainatam super areni v Tokiu.

Tudi francoski novinar je že v prvi četrtini začel pripravljati zapiske za napoved polfinala. Na novinarski tribuni ga je zanimalo vse o Luki Dončiću, njegovem statusu v državi, načinu, kako so ga sprejeli soigralci … Že med tekmo pa se je lahko prepričal o tem, da Slovenija še zdaleč ni le LD 77. Prvi zvezdnik, ki se je znova soočil z osredotočeno in zgoščeno obrambo, je resda upravičil svoj status. Ob trojnega dvojčka (20 točk, 11 skokov, 8 asistenc) je bil tokrat le zaradi tega, ker si je lahko že nekaj minut pred koncem tekme privoščil počitek.

Foto: Reuters

Še zdaleč pa ni bil edini junak zgodovinske zmage. Vlogo prvega strelca je prevzel Zoran Dragić (27 točk), 13 jih je ob 11 skokih prispeval Mike Tobey. "Da, Slovenci imajo enega najboljših igralcev na svetu. A ni edini. Tudi ostali so odlični. Predvsem pa delajo tudi v obrambi," je po tekmi priznal nemški selektor Henrik Rödl.

Foto: Reuters Nemških 73 sekund

Le minuto in 13 sekund so bili na celotni tekmi v vodstvu Nemci. Vse ostalo je bilo v znamenju slovenske prevlade, pa čeprav četa Aleksandra Sekulića ni bila tako stabilna in osredotočena vseh 40 minut, ko bi si selektor to želel. Priigrani kapital je večkrat hitro skopnel. Tudi prva zajetnejša prednost na začetku druge četrtine (27:14).

Nemci so upravičili status povezane, disciplinirane in nepopustljive ekipe, ki v svojih vrstah nima zares izstopajočega košarkarja. Prav zaradi tega so znali kaznovati vsakršno slovensko sproščanje. Evropski prvaki sicer v nobenem trenutku tekmecu niso namenili priložnosti za popoln preobrat. V prvi vrsti zaradi pravočasnih obrambnih strnitev, pri katerih sta izstopala Mike Tobey in poosebljena borbenost Jaka Blažič,

Tudi ob 12 točkah prednosti (66:54) na začetku zadnje četrtine živčne in grobe tekme, na kateri so se najslabše znašli sodniki, v slovenskem taboru niso mogli biti povsem mirni. A ko sta na polovici zadnjega dela tekme Dončić in Prepelić zadela dve zaporedni trojki (82:63), za čelo selektorja Rödla vendarle ni bilo več rešitve. V zraku je pravzaprav ostalo le vprašanje končne razlike.

Foto: Reuters

Zdaj ne šepetajo …

"Potihoma smo napovedovali boj za kolajne. Zdaj lahko povemo naglas. Borimo se za odličja. Pravljica se nadaljuje," je bil po tekmi vesel Klemen Prepelić, ki je tokrat dosegel devet točk. "Nemci so kot narod organizirani. Takšna je tudi košarkarska reprezentanca. To smo pričakovali. Niso nas presenetili. Potrebovali smo čas, da naredimo preskok. Ključna pa je bila zadnja četrtina, ko smo nanizali nekaj lahkih košev. Gremo naprej. Vseeno mi je, kdo bo naš tekmec," je pristavil "Prle".

Tudi Edo Murić je misli hitro preusmeril proti nadaljevanju turnirja. "Ko smo prišli v Tokio, smo si zabičali, da se bomo zabavali na vsaki tekmi. Smo odlična skupina, ki se bori. Nikoli ne obupamo. Tukaj ni lahkih nasprotnikov. Sanjamo naprej. Borimo se za svoje sanje," je dejal, selektor Sekulić pa ga je dopolnil: "Res sem ponosen, da sem del te zgodbe. To je izjemna skupina fantov. Brez ega. Krvavijo za ekipo."

Slovenija : Nemčija 94:70



Dvorana Saitama, brez gledalcev, sodniki: Zurapović (BiH), Kallio (Kanada), Bermudez (Mehika).



Slovenija: Prepelič 9, Murić 3, Tobey 13 (1:2), Blažič 9 (2:2), Dimec 5 (1:2), Dragić 27, Čančar 8 (5:5), Dončić 20 (2:2).



Nemčija: Bonga 9, Saibou 6, Lo 11, Giffey 10 (2:4), Wimberg 3, Voigtmann 6 (1:2), Wagner 9 (4:4), Barthel 7, Thiemann 2 (2:2), Obst 7 (1:1).



Prosti meti: Slovenija 11:13, Nemčija 10:13.

Met za dve točki: Slovenija 19:28, Nemčija 12:25.

Met za tri točke: Slovenija 15:35 (Dragić 5, Prepelič 3, Dončić 2, Tobey 2, Blažič, Čančar, Murić), Nemčija 12:38 (Lo 3, Obst 2, Giffey 2, Barthel, Wagner, Voigtmann, Wimberg, Bonga).

Skoki: Slovenija 40 (31 + 9), Nemčija 28 (20 + 8).

Osebne napake: Slovenija 20, Nemčija 20.