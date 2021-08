Zlata Janja: Večjega bremena mi ne more naložiti nihče

Ne glede na to, kako čvrsto je podčrtan status favoritinje za zgodovinsko zlato kolajno, pa na svetovnih prvenstvih že večkrat zlata Janja Garnbret pred olimpijskim krstom poudarja, da so pričakovanja, ki jih goji sama, še neprimerno večja. "Pripravljena sem. Gre le še za vprašanje glave. Če bo na mestu, potem bom dosegla zastavljene cilje," pravi 22-letna prva dama svetovnega plezanja.

Tadej Pogačar je v Tokio sicer pripotoval kot zmagovalec Toura in številka ena svetovne kolesarske lestvice. Primož Roglič je na Japonska tla stopil kot številka tri in ob jasnem zavedanju o tem, da mu je trasa kronometra pisana na kožo. Tudi judoistka Tina Trstenjak in kanuist Benjamin Savšek sta že toliko časa v svetovnem vrhu, da ju projekcije dobitnikov kolajn niso mogle zaobiti. Toda nihče od naštetih, kar velja tudi za atleta Kristjana Čeha ali kajakaša Petra Kauzerja, na prizorišče olimpijskih iger ni prispel s tako bleščečo popotnico in tako izrazito vlogo prve favoritinje, kot to velja za Janjo Garnbret.

Koroške pajkovke se namreč že lep čas skorajda kot sestavni del imena drži priponka "najboljša športna plezalka na svetu". Kraljica težavnosti in balvanov je ob odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja, da bo plezanje postalo del OI, a ne s posamičnimi disciplinami, temveč s kombinacijo, v svoj repertoar odločno dodala še hitrostno plezanje. Da je s tem postala tudi najbolj vsestranska, dokazujeta kombinacijska naslova svetovne prvakinje v letih 2018 in 2019. Vse to na zajetno podlago po dveh zlatih kolajn v balvanih in težavnosti.

Foto: Guliverimage

"Sem perfekcionistk. Zato me pritiski drugih ne ganejo. Vloga favoritinje? Da, to sprejmem. To ni pritisk. To je spodbuda in motivacija. Vem pa, kako se lahko v kombinaciji vse hitro obrne. Zadnja tekmovalka lahko spremeni vse. Zato ne bom dajala nobenih obljub," o vlogi prve favoritinje na steni športnega parka Aomi Urban, kjer so pretekli teden podelili tudi zgodovinska prva odličja košarke 3x3, razmišlja dvakratna športnica Slovenije. Ob tem dodaja, da je pritisk, ki ga nalaga sama sebi, neprimerni večji kot tisti, za katerega je poskrbela okolica.

Lani, ko bi morale biti po prvotnem scenariju na sporedu olimpijske igre, se je zdelo, da je v življenjski formi. Vseeno je tudi dodatno leto čakanja na olimpijski krst obrnila sebi v prid. Verjame, da je v svojih bazičnih disciplinah ohranila suverenost, obenem pa je v hitrosti zmanjšala zaostanek za najboljšimi. "Da, sem boljša plezalka kot pred enim letom. Tako dobro še nisem bila pripravljena. V Tokiu ne gre več za vprašanje moje fizične pripravljenost. Gre za psihološki trenutek. Če bom glavo držala na pravem mestu, lahko dosežem, kar sem si zadala," pravi Janja, ki je sicer hitrostno plezanje sprejela kot nujno zlo. Zdaj priznava, da ji je priraslo k srcu. Celo tako, da namerava po OI nastopiti tudi v tej disciplini.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kvalifikacijski nastop jo čaka v sredo, finale v petek. Vseeno je v Tokio pripotovala med prvimi. Z letom iz Ljubljane preko Frankfurta že 21. julija. S tem je dokazuje, da pred tekmo kariere, na račun katere se je odrekla tudi nastopom v svetovnem pokalu, ni prav nič prepuščala naključju. Želela je ujeti časovni pas, sprejeti vremenske razmere in spoznati tudi tekmovalno steno. Vključno z vlago na oprimkih. "Od takrat do danes se ni kaj prida dogajalo. Hotel, prevoz, trening. To je vse. Sem pa vesela, da sem se dobro prilagodila na vročino in vlago. Pripravljena sem," odločnosti ne skriva svetlolasa perfekcionistka, prepričana o tem, da je zaradi vlage ustrezno prilagodila svoje plezanje.

Ob našem srečanju v olimpijski vasi je delovala zelo sproščeno, a tudi motivirano in odločno. Kot bi se navzela dobrega vzdušja, ki vlada v širši slovenski olimpijski družini. "Spremljala sem nastope ostalih slovenskih športnikov. Lepo je videti, kako uživajo v nastopih. Še lepše je videti, kako se veselijo uspehov. To je zame dodaten navdih. Sem del te slovenske olimpijske reprezentance, v kateri vsi delamo za eno stvar," razmišlja Garnbretova, del športno izjemno žlahtnega slovenskega letnika 1999.