Primorki sta v tretji kvalifikacijski skupini s časom 1:48,509 osvojili četrto mesto. Najhitrejši sta bili Madžarki Tamara Csipes in Erika Medveczky, v polfinale pa sta se prebili še Belorusinji Volha Hudzenka in Marina Litvinčuk.

Iz kvalifikacijske skupine 1 so v polfinale napredovale Madžarki Danuta Kozak in Dora Bodonyi ter Rusinji Kira Stepanova in Varvara Baranova, iz druge Poljakinji Karolina Naja in Anna Pulawska ter Francozinji Manon Hostens in Sarah Guyot, iz četrte pa Novozelandki Lisa Carrington in Caitlin Regal ter Nemki Sabrina Hering-Pradler in Tina Dietze.

