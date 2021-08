Kajakašici na mirnih vodah se še odločata glede taktike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek svoj boj za odličja na olimpijskih igrah v Tokiu v kvalifikacijah začenjata kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. V disciplini 500 metrov spadata v krog favoritinj, a odličje seveda ni samoumevno, kar sta izkusili že na letošnjem evropskem prvenstvu v Poznanju, na katerem sta bili peti.

Do kolajne jima je takrat zmanjkalo 1,2 sekunde, rezerve pa sta iskali na pripravah v Bohinju in tudi v japonskem Katsouju.

"Mislim, da sva dobro pripravljeni, bolje kot v Poznanju, verjameva pa, da bova pravočasno pravi in usklajeni. Na pripravah na Japonskem je ves čas pihalo, privajali sva se na to, saj veter pričakujemo tudi na prizorišču. A za vse bo enako, mogoče bo najina prednost, da se tukaj počutiva kot doma, saj je center podoben našemu v Kopru," je dejala Anja Osterman, za katero bo to prvi nastop na olimpijskih igrah.

Devetintridesetletna Ponomarenko Janićeva in enajst let mlajša Ostermanova sta doslej nanizali nekaj izjemnih rezultatov tako na 200, kot tudi 500-metrski razdalji. Na svetovnem prvenstvu v Szegedu pred dvema letoma sta osvojili srebro in bron, dleta 2017 pa sta bili v znanem na Češkem bronasti na 500-metrski razdalji. Z evropskih prvenstev že imata srebro, osvojili sta ga v Plovdivu leta 2017.

Dvojcu sta v zadnjih letih posvetili vso pozornost, Ponomarenko Janićeva je pred tem na igrah trikrat že nastopila v enojcu, v Riu je za las ostala brez kolajne, na 200-metrski razdalji je zasedla četrto mesto.

Ponomarenkova bo nastopila tudi v enojcu

Špela Ponomarenko Janić. Foto: OKS/Aleš Fevžer "S psihološkega vidika je nastop v dvojcu lažji. V čolnu sva le dve in se lahko dopolnjujeva, če eni ne gre, jo druga spodbuja in obratno. Pa tudi sama tekma traja deset sekund manj, deset najtežjih sekund, tako da tudi telesno ni tako naporna. Mislim, da sva naredili korak naprej od začetka sezone, upam, da se bo to pokazalo na rezultatu. Storili sva, kar sva lahko, na druge nimava vpliva, če bova vedeli, da sva dali vse od sebe, bova zadovoljni," je pred jutrišnjim tekmovalnim dnem dejala Špela Ponomarenko Janić, ki se je prijavila tudi na tekmo enojca, kjer pa velikih pričakovanj nima.

Taktike še nista določili

Taktike zaenkrat še nista določili. Ne vesta namreč še, ali bosta že takoj v kvalifikacijah veslali na polno in si bosta poskušali polfinale, v katerega se uvrstita dva najboljša čolna, priboriti brez taktiziranja ali bosta na začetku varčevali z močmi, tako da bosta potem polfinale lovili v repasažu, kar pa problema ne bi smelo predstavljati.

"Belorusinji in Madžarki bosta naši glavni tekmeci v skupini. Ni nujno, da bova na silo lovili neposredno uvrstitev v polfinale. Mogoče bi bilo bolje, da imava jutri dve lažji tekmi kot eno težjo. Če bo možno, je treba privarčevati nekaj moči za tisto, kar nas čaka v torek. O tem se bova odločali med tekmo. Če nas bo več skupaj v ospredju, se ne bova trudili na vso moč," napoveduje Janićeva.