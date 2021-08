Katarski skakalec v višino Essa Mutaz Barshim in Italijan Gianmarco Tamberi sta poskrbela za enega najlepših trenutkov 9. tekmovalnega dne na olimpijskih igrah v Tokiu. V finalu skoka v višino sta se po izenačeni predstavi odpovedala podaljšku in se strinjala, da si naslov olimpijskega prvaka in zlato olimpijsko medaljo razdelita. Na zmagovalnem odru se jima je pridružil Belorus Maksim Nedasekau, ki je prav tako preskočil letvico na višini 2,37 metra.

30-letni Katarec Essa Mutaz Barshim in leto mlajši Italijan Gianmarco Tamberi sta vse višine do vključno 2,37 metra preskočila v prvem poskusu, zataknilo pa se jima je na višini 2,39 metra, kjer sta letvico trikrat podrla.

Tamberi in Barshim sta v zasebnem življenju zelo dobra prijatelja. Foto: Guliverimage

Kazalo je že, da si bosta naslov olimpijskega prvaka morala izboriti v podaljšku, a ko je po pogovoru z glavnim sodnikom Barshim vprašal, ali obstaja možnost, da si zlato razdelita in je sodnik pritrdil, da obstaja tudi ta možnost, a le če se z njo oba strinjata, sta si tekmeca v sekundi podala roki v znak strinjanja s predlogom, in začelo se je veliko slavje.

VIDEO: Ali imava lahko oba zlato?

History made 😍



Gold medal for both Mutaz Essa Barshim and Gianmarco Tamberi after the two athletes agree on it!#Olympics #athletics #TokyoOlympics2021 pic.twitter.com/zpWXVmsuiw — George Orfanakis (@G_Orfan) August 1, 2021

Če bi bile olimpijske igre lani, bi jih Tamberi spremljal od doma. Z nogo v mavcu.

Tamberi je povsem izgubil nadzor nad seboj in se brez zadržkov prepustil čustvom. Vrgel se je po tleh, kričal, poljubljal mavčni odlitek … in ravno ta mavec je razlog za tako čustveno proslavljanje. Če bi bile olimpijske igre namreč na sporedu lani, Tamberi, nekdanji svetovni dvoranski prvak, tam ne bi nastopal, saj je bil poškodovan in na prisilnem počitku z nogo v mavcu.

Foto: Guliverimage

Dodatno leto mu je tako prišlo še kako prav. Za Italijana, ki je znan po tem, da na večjih tekmovanjih v kvalifikacijah nastopa z brado, nato pa si pred finalom polovico obrije (verjame, da mu to prinaša srečo), je naslov olimpijskega prvaka največji uspeh kariere.

Tamberi je znan po tem, da si na največjih tekmovanjih pred finalom obrije polovico brade. Danes tega ni storil. Foto: Guliverimage

Sin priseljenke iz Sudana dopolnil olimpijski komplet

Z zlatom pa je svoj olimpijski komplet dopolnil tudi Barshim, sin priseljenke iz Sudana, ki je s selitvijo v Katar reševala svojo eksistenčno situacijo. Svetovni prvak iz let 2017 in 2019 v domačem Katarju, je bil leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu tretji, štiri leta pozneje v Rio de Janeiru pa tretji.

Foto: Guliverimage

Njegov osebni rekord je 2.43 metra, kar je drugi najboljši dosežek v skoku v višino vseh časov, kjer je že vse od leta 1993 nepremagljiv kubanski atlet Javier Sotomayor, ki je preskočil letvico na višini 2.45 metra.

"To so sanje, iz katerih se nočem zbuditi. Da lahko ta uspeh delim z Marcom, je neverjetno," je razplet tekme komentiral Barshim.

Essa Mutaz Barshim je zdaj dopolnil svoj komplet olimpijskih medalj. Foto: Guliverimage

"Komaj čakam, da bom o tem pripovedoval otrokom."

Še precej bolj čustven je bil Italijan, ki na prejšnjih igrah v Riu ni tekmoval zaradi poškodbe noge.

"Pred olimpijskimi igrami v Riu so mi dejali, da obstaja možnost, da ne bom več tekmoval. Dolga pot je za mano. Osvojil sem olimpijsko zlato. Nikoli več ne bom spal. Uresničil sem sanje, spisal zgodovino in komaj čakam, da bom o tem lahko pripovedoval otrokom, ko jih bom imel. Z Barshimijem sva imela enako poškodbo, samo z njim bi si delil medaljo," je razkril Tamberi.

Italija je v zgolj petih minutah dobila kar dva olimpijska prvaka. Poleg Tamberija se je zlate olimpijske medalje razveselil tudi Lamont Marcell Jacobs, ki je presenetil z zmago v teku na 100 m. Foto: Guliverimage

Tudi za 23-letnega Belorusa Maksima Nedasekauja na tretjem mestu, je bronasto olimpijsko odličje največji uspeh kariere.

Danes je prvo višino 2,19 m preskočil v drugem poskusu, potem je bil uspešen do 2,33 m, po neuspelem poskusu na višini 2,35 m pa se je odločil, da jo izpusti in takoj poskusi na višini 2,37 m. To se je pozneje izkazalo za pravo odločitev, saj jo je zmogel že v prvem poskusu, za kar je bil na koncu nagrajen z bronom.

Tudi beloruski tekmovalec Maksim Nedasekau je s 3. mestom dosegel uspeh kariere. Foto: Guliverimage

Preberite še: