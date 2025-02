Lia Apostolovski osma v Nemčiji

Slovenska atletinja Lia Apostolovski je na skakalnem mitingu v nemškem Weinheimu v skoku v višino zasedla osmo mesto, preskočila je 1,80 m. zmagala je Nemka Christina Honsel, četrta za Apostolovski na dvoranskem svetovnem prvenstvu lani v Glasgowu in šesta na olimpijskih igrah v Parizu. Preskočila je 1,91 m.

Na 1,91 m sta bili uspešni tudi drugouvrščena Srbkinja Angelina Topić in tretja Nemka Imke Onnen, ki pa sta imeli več poprav na prejšnjih višinah, ki jih je Honsel zmogla v prvih skokih.

"Po prejšnji temi v Cottbusu se mi je po ponovno razbolela peta, ki mi je povzročala težave že v pripravljalnem obdobju. Bolečina se mi na tekmi ni povsem umirila, bolelo me je že med ogrevanjem. To sem skušala odmisliti, ampak potem enostavno na 1,80 m nisem mogla skakati tako agresivno, kot je potrebno," je povedala Apostolovski.

Višine na 1,76 in 1,80 m skočila v prvih skokih, nato pa je na naslednji višini letvico trikrat podrla in končala brez boja za najvišja mesta. Na svoji prvi tekmi v sezoni konec januarja v nemškem Cottbusu je skočila 1,84 m in zasedla šesto mesto.

Apostolovski, bronasta lani v Glasgowu, je tako še kar precej oddaljena od višine 1,96 m in avtomatične norme za dvoransko evropsko prvenstvo, ki bo od 6. do 9. marca v Apeldoornu na Nizozemskem.

