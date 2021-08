Za Dončića in Slovenijo stiskajo pesti tudi Hrvati

Slovenska košarkarska reprezentanca bo preboj v polfinale olimpijskega turnirja v Tokiu v torek zjutraj lovila proti Nemčiji. Ta je prejšnji mesec v kvalifikacijah zagrenila življenje Hrvaški in ji preprečila, da bi slovenski sosedi podobno kot leta 2016 v Riu zaigrali še na olimpijskih igrah na Japonskem. Selektor Veljko Mršić in reprezentant Roko Leni Ukić sta za Sportal spregovorila o tekmecu Slovenije, obenem pa izrekla kopico pohval na račun izbrancev Aleksandra Sekulića, zlasti izstopajočega zvezdnika Luke Dončića.

Julijska operacija Slovenije se je v Litvi končala z odliko in sprožila ogromno evforijo na sončni strani Alp, ki iz tedna v teden le še narašča. Košarkarska reprezentanca se je prvič v zgodovini uvrstila na olimpijske igre. Hrvaški na drugi strani ni šlo tako dobro. Slovenskim sosedom se je zalomilo. Čeprav so v Splitu računali na prednost domačega parketa, so v polfinalu doživeli boleč udarec. Čeprav jim ni kazalo slabo, saj so večji del srečanja proti Nemčiji vodili, so na koncu izpadli in ostali brez olimpijske vstopnice.

Hrvaški selektor: Dončić me je navdušil. In to ne prvič.

Veljko Mršić, nekdanji hrvaški reprezentant, zdaj pa selektor, je skušal popeljati Hrvaško na olimpijski turnir v Tokiu, a se mu je zalomilo v polfinalu kvalifikacijskega turnirja v Splitu. Usoden je bil poraz z Nemčijo. Foto: Reuters "Pač nismo bili dovolj dobri. Nam pa do zmage resnično ni zmanjkalo veliko, odločala je ena žoga v odločilnih trenutkih. Podobno kot je bilo v nedeljo na tekmi med Slovenijo in Španijo. Takrat je Slovenija zadela, Španija pa zgrešila. Da, tisti poraz z Nemčijo v Splitu boli, a je to že preteklost. Zdaj raje uživam v tekmah Slovenije na olimpijskem turnirju," nam je povedal hrvaški selektor Veljko Mršić in podrobneje pojasnil, zakaj je tako navdušen nad predstavami slovenske reprezentance v Tokiu.

"Slovenija igra fenomenalno. Že na naši drugi prijateljski tekmi v Ljubljani, ko sta se pridružila Dončić in Tobey, se je videlo, kako močna je Slovenija. Ima izredno zunanjo linijo ter Dončića, enega najboljših igralcev na svetu, ki lahko kakovostno igra vse pozicije. Španci so nanj osredotočili celotno obrambo, a je vseeno razigral svojo ekipo. Odločal se je za prave poteze in pokazal, zakaj je najboljši. Nadzoroval je potek tekme. Navdušil me je, in to ne prvič. Prav gotovo lahko popelje Slovenijo do medalje," je prepričan, da bi se lahko slovenska reprezentanca znašla na zmagovalnem odru. Seveda ob predpostavki, da bo najprej preskočila četrtfinalno oviro.

Če ima Maudo Lo dober strelski dan ...

Kar zadeva tekmo z Nemčijo, Mršić opozarja, da je favorit znan, a bi bilo lahko še zelo nepredvidljivo. "Slovenija v Tokiu še ni izgubila, Nemčija pa že dvakrat, tako da v četrtfinalu nima česa izgubiti. Na voljo pa je imela tudi dan več za počitek od Slovenije. Bolj bo spočita, kar bi lahko vplivalo na psihološki del priprave. Nemčija je dobra reprezentanca, njeni igralci ogromno prevzemajo v obrambi, imajo centre, ki se lahko pohvalijo z dobrim metom z razdalje. Tu bi lahko Slovenija naletela na nekaj težav, saj so Nemci ekipa, ki je fizično dobro pripravljena in podkovana. Veliko bo odvisno od Mauda Loja," je izpostavil 28-letnega sina Senegalca in Nemke, ki igra za Albo in dosega veliko točk.

Nemčija se je v Splitu, kjer je v finalu dodatnih kvalifikacij premagala Brazilijo, uvrstila na olimpijski turnir v Tokiu, kjer ima v torek priložnost, da se prvič v zgodovini uvrsti med štiri najboljše. Foto: Reuters

"Če ima dober strelski dan – v tem pogledu sicer zelo niha –, bi bilo lahko v četrtfinalu proti Sloveniji še zanimivo. Je pa Slovenija favorit, a mora v dvoboj vstopiti resno. Igra odlično košarko, že vse od turnirja v Litvi. Proti Španiji je imela nekaj težav, v tretji četrtini zaostajala za 12, a se je rešila. Ni kaj, z Dončićem gre lahko zelo daleč, vse do medalje. Če bo zbran, tako kot je bil v drugem polčasu proti Španiji, ne bo nikakršnih težav. Ne potrebuje 48 točk, kot jih je dosegel proti Argentini, da dokaže, zakaj je najboljši na svetu," ne skriva navdušenja nad 22-letnim slovenskim košarkarskim asom.

Dončić že zdaj boljši od LeBrona Jamesa

Luka Dončić in LeBron James sta bila na letošnji zvezdniški tekmi All-Star soigralca. Foto: Getty Images O njem je imel zelo visoko mnenje že pred tremi leti. "Bilo je ravno pred naborom lige NBA, ko me je Nelson (Donnie Nelson, takratni generalni menedžer Dallas Mavericks, op. p.) vprašal, kaj si mislim o Dončiću. Dejal sem mu, da bi ga lahko primerjal z Lebronom Jamesom. Ne s tem, da bi igral tako kot on, ampak vplivom, ki ga ima na ekipo. Mogoče sem se takrat zaletel z oceno, a lahko rečem, da ima že zdaj večji vpliv na ekipo od LeBrona. Že zdaj je boljši od njega. Res, nekaj neverjetnega, kakšno rutino ima! Če bo še dvignil fizične sposobnosti, bo še bolj dominiral. To ga bo šele užitek spremljati … Vse je odvisno od njega. Že zdaj mu nihče ne more nič. Vse ima pod nadzorom, je izjemno uravnotežen, primer vrhunskega športnika," hrvaški selektor občuduje Luko Dončića, edinstvenega športnega ambasadorja Slovenije v svetu.

Nemci imajo dan več za počitek

Hrvaški selektor Veljko Mršić je naštel največja orožja nemške košarkarske reprezentance. Foto: Urban Urbanc/Sportida Nemci v teh dneh intenzivno razmišljajo o tem, kako bi kar najbolje ustavili najboljšega slovenskega igralca. "V obrambi bodo verjetno prevzemali bloke z Luko. Moritz Wagner na poziciji centra je zelo gibljiv, morda bo čuval Dončića, morda ga bo prevzel Isaac Bonga (Washington Wizards), ki je dober atlet in visok 205 cm. Največja kakovost Nemčije je velika količina energije. Lahko prevzemajo vse, vsi dobro mečejo z razdalje. Če imajo dober dan, imaš lahko z njimi težave. Imajo tudi dan več od Slovenije za počitek, četrtfinalna tekma pa je na velikih tekmovanjih vedno najtežja za favorita, saj prinaša boj za medalje," se dobro spominja svoje olimpijske izkušnje, ko je bil član hrvaške izbrane vrste, ki je na olimpijskih igrah v Atlanti (1996) v četrtfinalu nepričakovano pokleknila proti Avstraliji.

To je bil velik udarec za hrvaško košarko, ki je s tem prekinila niz osvajanj medalj z največjih tekmovanj. Pred tem je Mršić med letoma 1993 in 1995 s Hrvaško dvakrat osvojil tretje mesto na evropskem, enkrat pa na svetovnem prvenstvu. "To je četrtfinale. Pritisk bo na Sloveniji, ki bi ji privoščil zmago. Pomembno bo, kako bodo igrali Čančar, Prepelič, Blažič. Če bodo strelsko razigrani, bo imela Slovenija veliko lažjo pot do zmage," pojasnjuje 50-letni Splitčan, ki je pred leti pri Cedeviti v Zagrebu treniral kapetana slovenske reprezentance Eda Murića.

Slovenija je le še dva koraka oddaljena od senzacionalnega preboja v finale olimpijskih iger. Foto: Reuters

Mršić se s hrvaško televizijo dogovarja, da bi bil strokovni gost ob neposrednem prenosu finalnega dvoboja v Tokiu. "Rad bi videl, da bi v finalu zaigrali ZDA in Slovenija. Bodo pa imeli Američani kar nekaj težav proti Špancem, zlasti če njihovi centri ne bodo hitrejši od bratov Gasol. Bi pa omenil tudi Avstralijo. Leta in leta igrajo skupaj, imajo izkušnje, vedno pridejo do polfinala," je kot resnega kandidata za medalje izpostavil tudi Avstralce, ki so poleg Francozov in Slovencev postali zmagovalci skupine. "Zlato medaljo lahko osvojijo tako ZDA, Slovenija in Avstralija kot Francija," komaj čaka dramatičen razplet izločilnih dvobojev, ki bodo odločali o medaljah. Stiskal bo pesti za Slovenijo, edino košarkarsko reprezentanco na olimpijskem turnirju na Japonskem, ki prihaja z območja nekdanje Jugoslavije.

Ukić: Če bi igral stave, bi stavil na Slovenijo

O tem, kako bi lahko Slovenija v četrtfinalu olimpijskega turnirja preskočila nemško oviro in se uvrstila med štiri najboljše, smo se pogovarjali tudi z Rokom Lenijem Ukićem.

"Privilegij je spremljati njegove predstave," o Luki Dončiću pravi Roko Leni Ukić. Foto: Vid Ponikvar

"Seveda bom navijal za Slovenijo. Poznam veliko slovenskih reprezentantov, z nekaterimi sem si tudi delil slačilnico. Pozdravljam vse fante iz Olimpije, so odlični fantje," je ob tej priložnosti pozdravil nekdanje soigralce, s katerimi se je še v prejšnji sezoni družil pri Cedeviti Olimpiji (Miha Blažič, Luka Rupnik, Edo Murić in Žiga Dimec), in jim v nadaljevanju olimpijskega turnirja zaželel veliko uspeha.

Komaj čaka, da se začne dvoboj med Slovenijo in Nemčijo, na katerem bi lahko dočakal nove čarovnije iz bogatega repertoarja Luke Dončića. "Privilegij ga je spremljati. Saj že skoraj primanjkuje superlativov za Luko. Slovenija deluje odlično, v mojih očeh je favorit za medaljo v Tokiu. Ekipa igra natanko tako, kot je treba. V Dončiću, ki izstopa kot posameznik, premore dodatno kakovost, preostali pa opravljajo vrhunsko delo. V veselje mi je spremljati moštveni duh in pozitivno energijo, ki ju izžareva Slovenija. Če bi igral stave, bi v četrtfinalu proti Nemčiji stavil na Slovenijo," ga spremlja občutek, da se bo v zgodnjih torkovih urah preboja med štiri najboljše veselila Sekulićeva četa.

Bogdanović nasul Nemcem kar 38 točk, a ...

Hrvatom do zmage nad Nemčijo prejšnji mesec v Splitu ni pomagalo niti 38 točk Bojana Bogdanovića. Foto: Reuters V Tokio si je želel tudi 36-letni Dalmatinec, to bi bila pika na i v njegovi bogati karieri, a mu je v začetku prejšnjega meseca v njegovem Splitu načrte prekrižala prav Nemčija. V polfinalu je premagala gostitelje enega od štirih kvalifikacijskih turnirjev za OI 2020, nato pa v finalu še Brazilijo.

"Nemci? Največjo nevarnost bi lahko predstavljal Maodo Lo. Ni vrhunski na vsaki tekmi, ni niti klasičen play-maker, a če naniza nekaj zadetih metov, lahko vsakemu tekmecu napravi ogromno težav. Je zelo motoričen, sam si lahko pribori dobro pozicijo za met. Težko ga je braniti, on je nemški 'faktor x'. Lahko poskrbi, da je Nemčija, ki je že tako solidna ekipa, še boljša. Nemci imajo tudi dobre visoke igralce na pozicijah štirice in petice," je še opozoril izkušeni hrvaški branilec, ki je prejšnji mesec ostal brez olimpijske vize, zdaj pa stiska pesti za sosede Slovence. Na tisti tekmi je Maodo Lo prispeval 29 točk in 8 asistenc, a ni bil najboljši strelec tekme. To je bil Bojan Bogdanović, ki jih je Nemcem nasul kar 38, a je pogrešal razigrane soigralce.

Na olimpijskem turnirju spremlja nastope kar štirih nekdanjih soigralcev pri Cedeviti Olimpiji. Med njimi je tudi Jaka Blažič. Foto: Vid Ponikvar

"Ko smo igrali z Nemci, se je čutilo, da je Bogdanović z nami šele nekaj dni. Dosegel je kar 38 točk, je odličen igralec, a ni takšen profil igralca kot Dončić, ki naredi vsakega v svoji ekipi še boljšega. Igrata na različnih položajih. Dončić je razred zase. Mi je pa še vedno žal, saj smo imeli boljšo ekipo od Nemcev, a nesrečno izgubili tekmo," se nekdanji zmaj z žalostjo spominja dvoboja v Splitu, na katerem je Hrvaška še na začetku zadnje četrtine vodila za 10, na koncu pa izgubila kar za 10 točk.

"Navijam za to, da bi v finalu spremljali tekmo med ZDA in Slovenijo. Ni rečeno, da bo v finalu tudi kdo drug. Ne nazadnje imajo tudi Španci priložnost protu Američanom, ki bi se jim lahko zalomilo, če bi ponovno zaigrali na 60 odstotkov svojih zmožnosti. A vseeno bi zelo rad videl, da bi se Slovenija borila za zlato medaljo. To bi bilo prekrasno," je slovenski reprezentanci, s katero je prejšnji mesec izgubil oba prijateljska dvoboja, zaželel veliko sreče.