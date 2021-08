Da se proti Nemčiji ne bi ponovila Nemčija

Ko je ples kroglic neposredno po nedeljski zmagi nad Španijo, s katero so izbranci selektorja Aleksandra Sekulića postavili "tri v vrsto", Sloveniji za četrtfinalnega tekmeca namenil Nemčijo, se je verjetno marsikdo spomnil EuroBasketa 2005. Večina zdajšnje reprezentance je sicer tedaj še gulila osnovnošolske klopi. Vsekakor bi jim zdajšnji vodja delegacije Marko Milić lahko povedal poučno anekdoto iz Beograda.

Slovenci so namreč na tistem evropskem prvenstvu z navdahnjeno igro odpravili Francijo, BiH in Grčijo, prekinili ducat let star urok prvega dela, na krilih številnih navijačev že sanjali o boju za kolajne, nato pa jih je v četrtfinalu presenetljivo izločila prav Nemčija.

Čeprav aktualni reprezentanci nihče ne more odvzeti zgodovinskega preboja na olimpijske igre, kaj šele očitati vrhunskih predstav v Tokiu, je vendarle mogoče čutiti zavedanje možnosti, da bi se jim proti Nemčiji ponovila prav Nemčija. Poraz proti premagljivi ekipi, ki je zadnja ovira na poti do polfinala, bi namreč olimpijskemu krstu vzel del sijaja. Zato še vedno odmevajo besede Klemna Prepeliča: "Bilo bi neumno in žalostno, če bi padli na naslednjem izpitu."

Tri tekme, tri zmage. Sledi četrtfinale z Nemčijo. Foto: Guliver Image

Brez nagrad za stare zasluge

Po prespani noči delujejo slovenske košarkarske misli povsem urejene. "Zmagovalec gre naprej, poraženec domov. Prostora za napake je vse manj oziroma ga ni. Zdaj ni pomembno, kaj smo storili doslej. Nobena zmaga ne šteje nič," pravi kapetan Edo Murić, trdno odločen, da s soigralci v torek ob deseti uri (3.00 po srednjeevropskem času) vknjiži še osmo poletno zmago v nizu.

O rezultatih večernega pokra in dolžini noči, kar je postala priljubljena šala znotraj ekipe, tokrat ni bilo govora. Je pa jasno, da so imeli precej krajšo noč trenerji. Takoj po vrnitvi v olimpijsko vas so se namreč lotili študije nemške igre. Na voljo so imeli kar nekaj primerov, saj so si tudi Nemci pot do OI utrli preko kvalifikacijskega turnirja.

"S pomočniki smo si razdelili naloge. Smo uigrana ekipa. V najkrajšem možnem času smo pripravili analizo in do jutranjega sestanka z igralci strnili ključne izvlečke," proces dela razkriva selektor Aleksander Sekulić, ki Nemčijo označuje za izrazito povezano ekipo, ki goji sistematično in ciljno usmerjeno košarko, katere odlika je strelska grožnja tudi višjih igralcev.

Aleksander Sekulić se je tekmecu posvetil že dobro uro po zmagi nad Španijo Foto: Anže Malovrh/STA Oslabljeni, a nevarni

Nemški uspeh v splitskih kvalifikacijah, kjer so bili boljši od gostiteljev in Brazilcev, in preboj v četrtfinale OI vseeno veljata za manjše presenečenje, saj je kader selektorja Henrika Rödla, močno osiromašen. Manjkajo namreč kar trije zvezdniki iz lige NBA - Daniel Theis, Maxi Kleber in Dennis Schröder. Vseeno selektor Sekulić ob naštevanju nevarnosti ni bil prav nič redkobeseden.

Med imeni, ki jih je izpostavil, so bili Johannes Voightmann, Moritz Wagner, Anders Obst, Maondo Lo in Danilo Barthel. "So dobri strelci z razdalje. Vselej beležijo tudi veliko število skokov v napadu. Igrajo agresivno. So tudi obrambno zelo prilagodljivi," pravi šef slovenske reprezentančne stroke, ki, podobno kot proti Argentini in Španiji, prednost vidi v narekovanju hitrega ritma.

V skupinskem delu olimpijskega turnirja so nekdanji evropski prvaki (prav zdajšnji selektor Rödl je bil tistega leta 1993 del kadra selektorja Svetislava Pešića) izgubili proti Italiji (82:92) in Avstraliji (76:89), napredovanje pa so si zagotovili z zmago nad Nigerijo (99:92).

Murić: Kolajna ni nerealna

V slovenskem taboru so prepričani, da ohranjanje rdeče niti in ponovitev predhodnih predstav prinaša lepo možnost za zmago. "Nemčija bo neugoden tekmec. V letošnjem poletju so se dobro uigrali in dobili nekaj pomembnih tekem. Toda podobno velja za nas. Verjamem, da se bomo dobro pripravili na torkov obračun, na katerem bomo skušali izničiti njihove odlike in jim vsiliti naš ritem igre," napoveduje Murić.

Upajo na še tri tekme. Foto: Anže Malovrh/STA

Ob vprašanju, ali ni nemara četrtfinalni tekmec celo nekoliko manj zahteven kot Španija ali Argentina, je odkimal. "Nemci niso prav nič slabši od Argentincev. Verjetno so šibkejši kot Španci. Vsaj na papirju. Igrajo pa drugačno košarko. Za razliko o nadarjenih in zvitih ekip so Nemci popolni 'fizikalci', ki bodo stavili na tek in skok. Če ne bi bili dobri, ne bi bili v četrtfinalu. Dolžni smo jih spoštovati in storiti vse za zmago," je prepričan.

V igri je veliko. "Prvi cilj poletja je bila uvrstitev v Tokiu. Nato pa se je apetit zelo povečal. Ne razmišljamo le o četrtfinalu. Misli so nam hitro švignile proti kolajni. Zaradi tega je seveda večji tudi pritisk. A vidimo, da kolajna ni nerealen cilj. Naša igra je nekaj posebnega. Z njo moramo zdržati še tri tekme. Smo blizu, a še vedno tako daleč, da moramo ostati na trdnih tleh," razmišlja 29-letni Ljubljančan.