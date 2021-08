V živo: Janja Garnbret se v zadnji del kvalifikacijz podaja z vrha

V ŽIVO:



3. oz. zadnji del olimpijske kombinacije: težavnostno plezanje (14.10)

Težavnostno plezanje je plezanje z vrvjo, za končni rezultat pa se meri preplezana višina. Plezalke imajo šest minut časa.



2. del olimpijske kombinacije: balvansko plezanje (11.00)

Po drugi disciplini, ki tvori olimpijsko kombinacijo, balvanskem plezanju, se je vrstni red postavil na glavo. In to v slovensko korist. Po dveh disciplinah je namreč skupno vodstvo prevzela Janja Garnbret, aktualna svetovna prvakinja v tej disciplini. Z vsemi štirimi balvani je opravila igraje in brez kakršnihkoli težav.



Druga slovenska predstavnica Mia Krampl je po dveh tretjinah preizkušnje na 19. mestu med 20 tekmovalkami.

Garnbretova je bila na balvanih brezhibna. Vse štiri je preplezala v prvem poskusu. Foto: Guliverimage

Vrstni red po hitrostnem in balvanskem plezanju:



1. Janja Garnbret (SLO) 14 (14 je zmnožek 14. mesta iz hitrosti in 1. mesta v balvanih. Manjši kot je zmnožek, bolje je.

2. Aleksandra Miroslaw (POL) 20 (1. mesto v hitrosti x 20. mesto v balvanih)

3. Brooke Raboutou (ZDA) 24

4. Anouck Jaubert (FRA) 26

5. Akiyo Noguchi (JAP) 27

6. Miho Nonaka (JAP) 32

7. Song Yiling (KIT) 57

8. Shauna Coxsey (VB) 64

...

19. Mia Krampl (SLO) 252



Mia Krampl je po prvih dveh plezalnih disciplinah na 19. mestu. Na dotografiji je Kramplova med balvanskim plezanjem, kjer plezalci plezajo na nižjih stenah in niso pripeti na vrv. Foto: Guliverimage

1. del olimpijske kombinacije: hitrostno plezanje (10.00)



20 najbolj raznovrstnih športnih plezalk na svetu se je v uvodu olimpijske kombinacije najprej pomerilo na steni za hitrostno plezanje, kjer so oprimki na 15-metrski steni vedno enako razporejeni, tekmovanja pa poteka v parih in v dveh tekih.



Najhitrejši čas dneva je postavila Poljakinja Aleksandra Miroslaw, sicer izrazita specialista za to disciplino, ki je s časom 6,97 sekunde le za stotinko zgrešila ženski svetovni rekord Rusinje Julie Kapline, ki sta se ji nastopa v hitrostnem plezanju povsem ponesrečila.

Tudi Janja Garnbret je po napaki v obeh poskusih precej zaostala za svojim osebnim rekordom na hitrostni steni (7,91 sekunde), ki ga je julija letos postavila v Villarsu. Čas 9,44 v drugem poskusu jo je postavil na 14. mesto, Mia Krampl pa s časom 10,43 sekunde zaseda 18. mesto.



Slovenski športni plezalki Janja Garnbret in Mia Krampl sta že opravili s prvo disciplino na olimpijskem tekmovanju v športnem plezanju, hitrostnim plezanjem. Obe sta zaostali za svojim najboljšim časom in sta trenutno na 14. in 18. mestu. Garnbretova je plezala v paru s Francozinjo Julio Chanourdie, ki je po prvi disciplini na osmem mestu. Foto: Guliverimage

Vrstni red po hitrostnem plezanju:



1. Aleksandra Miroslaw (POL) 6.97, 7.01

...

14. Janja Garnbret (SLO) 9.44, 10.32

18. Mia Krampl (SLO) 10.43, 10.44

Ob 11. uri bo na sporedu naslednja disciplina, balvansko plezanje. Garnbretova je aktualna svetovna prvakinja na balvanih, v težavnosti in olimpijski kombinaciji.