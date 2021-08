V živo: Ne preveč bleščeč začetek za Janjo in Mio

Slovenski športni plezalki Janja Garnbret in Mia Krampl sta že opravili s prvo disciplino na olimpijskem tekmovanju v športnem plezanju, hitrostnim plezanjem. Obe sta zaostali za svojim najboljšim časom in sta trenutno na 14. in 18. mestu. Garnbretova je plezala v paru s Francozinjo Julio Chanourdie, ki je po prvi disciplini na 8. mestu. Foto: Guliverimage