Kubanec znova olimpijski prvak

oi tokio 2020, boks, do 81 kilogramov

Arlen Lopez je olimpijski boksarski prvak do 81 let.

Arlen Lopez je olimpijski boksarski prvak do 81 let. Foto: Reuters

Kubanski boksar Arlen Lopez je upravičil vlogo favorita in na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil zlato kolajno v kategoriji do 81 kg. V finalu poltežke kategorije je 28-letnik po sodniški odločitvi s 4:1 premagal Britanca Benjamina Whittakerja. To je druga zlata medalja za Kubo na teh OI.