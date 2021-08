Selektor prosi delodajalce: Bodite prizanesljivi do navijačev

Tokio je v jutranjih urah stresel potresni sunek. Kar dolgotrajno tresenje tal domačinov ni pretirano vznemirilo. Tujci pa ob nenavadni japonski budnici niso ostali povsem ravnodušni. Tudi čez dan so bila tla večkrat nemirna. Že kar devet dni je Tokio, natančneje Saitama, kjer stoji mogočna dvorana, epicenter košarkarskega potresa, ki se ga vse močneje čuti tudi v Sloveniji. Zanj skrbijo košarkarji pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića, ki sicer po vrnitvi iz Kaunasa ni skrival navdušenja ob zgodovinski uvrstitvi na olimpijske igre, a je kaj hitro dodal tudi, da ne priznava pogosto zlorabljenega rekla o pomembnosti sodelovanja.

Aleksander Sekulić Foto: FIBA

Tudi po treh zaporednih zmagah v skupini in preprečljivem sprehodu čez nemški četrtfinalni most do polfinala daje dvanajsti selektor v zgodovini slovenske košarkarske reprezentance vedeti, da Tokia nikakor ne želi zapustiti z grenkim priokusom o neizstreljenih nabojih. Podobno kot že na EuroBasketu 2009, ki ga je gostila Poljska, je jasno, da bi bilo četrto mesto velik uspeh. A ko je v igri kolajna, se z njim nikakor ne želi zadovoljiti nihče. Pa čeprav bo četrtkov polfinalni tekmec izjemna Francija, v drugem polfinalu pa se bosta udarili reprezentanci ZDA in Avstralije.

"Še naprej se držimo načela, da je vsaka naslednja tekma najbolj pomembna. Prišli smo v položaj, ko lahko povsem realno razmišljamo o kolajni. Da, borimo se za odličja. Prav zaradi tega želimo četrtkovo tekmo odigrati na najvišji možni ravni," dan po maratonskem košarkarskem torku, ki je Sloveniji najprej prinesel dopoldanski preboj med četverico, proti večeru pa še ime tekmeca, razmišlja Sekulić. Čeprav se je podpisal pod zmagi nad svetovnim prvakom in podprvakom, priznava, da bodo prav Francozi najtežji tekmec v dosedanjem delu olimpijskega turnirja.

Luka Dončić Foto: Reuters

"Francija je velik izziv. Pomembna bo moštvena obramba. Vsak igralec mora vedeti, kakšno nalogo ima, in se v vsakem trenutku zavedati, od kod preti največja nevarnost. Analizo lahko odprem pri izjemni obrambni liniji, ki jo začenja Evan Fournier, nadaljuje pa Nando de Colo. Tu je izkušeni Nicolas Batum, pa Rudy Gobert, ki spada med najboljše centre tudi v ligi NBA. Prav zaradi tega bo treba v igro vložiti veliko energije," je osnovne značilnosti petega slovenskega tekmeca oplazil prvi mož slovenske reprezentančne stroke, ki se zaveda tudi odlik svoje ekipe.

Da ima Slovenija v svojih vrstah enega najboljših košarkarjev na svetu, je postal že svojevrsten tokijski aksiom. "Luka bo znova glavna tarča. Odigrali smo štiri tekme in bil je deležen štirih različnih obrambnih strategij. Našel je odgovor, obenem pa smo izkoristili, da se ob takšni igri več prostora odpira za ostale," pravi selektor, ki je tej vlogi slovenski himni prisluhnil na dvanajstih tekmah in ob tem vknjižil kar enajst zmag.

Še bolj blesteča in tudi mednarodno odmevna pa je statistika Luke Dončića. Tudi v francoskem taboru zdaj že operirajo s podatkom, da je Ljubljančan dobil prav vseh 17 reprezentančnih tekem. Osemnajsto zmago bo lovil v četrtek ob 20.00 po lokalnem času, kar pomeni, da bo termin, za razliko od nočnega četrtfinala, veliko bolj ugoden tudi za ljubitelje košarke v Sloveniji. "Ne vem, kako imajo urejen dopust. Upam pa, da bodo tudi delodajalci prizanesljivi," se je v mešani coni olimpijske vasi pošalil Sekulić.