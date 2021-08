Dončić je eden najboljših na svetu, toda …

Francoski selektor Vincent Collet in zvezdnik iz lige NBA Nicolas Batum sta po preboju v polfinale hitro pogledala proti Sloveniji in v en glas dejala, da Luka Dončić kljub izjemnosti še zdaleč ni edini razlog za skrb.

Potem ko so slovenski košarkarji v skupinskem delu olimpijskih iger ugnali oba finalista zadnjega svetovnega prvenstva, ob tem še Japonce in nato v četrtfinalu Nemce, jih v četrtkovem polfinalu (ob 13.00) čaka še bronasta ekipa SP 2019. Francozi so si preboj med najboljšo četverico in s tem še dve tekmi kot tretji zagotovili po zmagi nad Italijo (84:75).

Vseeno gre pričakovati, da bo Francija precej trši oreh od Argentine, bržčas tudi od Španije. Navsezadnje je zasedba, ki jo vodi selektor Vincent Collet, v Tokiu prekinila niz 25 zaporednih olimpijskih zmag reprezentance Združenih držav Amerike, nato pa je igraje premagala še Češko in Iran.

Kakovost in predvsem odločnost so pokazali tudi v četrtfinalu, pa čeprav so bili "azzurri" nepričakovano dolgo trd oreh. Ko je v tretji četrtini že kazalo, da je Franciji uspel odločilni pobeg, so se zimzeleni Danilo Gallinari in soigralci vrnili v igro ter bili še dobri minuto do konca povsem v igri za zmago (73:76). Nato pa je na sceno stopil robustni Rudy Gobert in dokončno razblinil dvome o slovenskem tekmecu.

Francoski selektor spoštljivo o Franciji Foto: Guliver Image

Pokazali veliko, še zdaleč ne vse

Prav Gobert je v ekipi, ki je mešanica uveljavljenih košarkarjev iz lige NBA in evrolige, eden od nosilcev. Strokovni štab pod vodstvom Aleksandra Sekulića pa bo prav gotovo podčrtal še nekaj imen. Evan Fournier, Nicolas Batum, Thomas Heurtel, Nando De Colo so imena, ki zagotavljajo, da čaka Slovenijo v polfinalu OI najtežja preizkušnja v tem poletju.

"Lahko smo zadovoljni z dosedanjim delom olimpijskega turnirja. Lagal bi, če bi dejal, da smo v četrtfinalu pričakovali lahko delo. Navsezadnje so Italijani v kvalifikacijah izločili Srbijo v Beogradu. Ponosen sem na svoje fante, ki so v drugem polčasu prevzeli nadzor. Dobili pa smo tudi opozorilo, da je treba garati do konca," razmišlja Collet.

"V naši igri je še veliko rezerv. Igramo dobro v obrambi. Moti pa me nadzor žoge. Izgubljamo preveč žog. Pa pri tem ne gre le za odziv na tekmečevo obrambo, temveč pomanjkanje osredotočenosti. Takšne žoge lahko odločijo tekmo," pravi 58-letni trener, ki že vse od leta 2009 sedi na francoski klopi.

O Dončiću, a ne le o Dončiću

Collet seveda že pogleduje tudi proti obračunu s Slovenijo in pri tem ne skopari s komplimenti. "Seveda ne smemo dovoliti, da nam Luka Dončić natrese 50 točk. Napaka pa bi bila, če bi razmišljali le o enem igralcu. Spremljal sem slovensko tekmo proti Španiji, na kateri se je Luka hitro znašel v težavah z osebnimi napakami. Soigralci so hitro strnili vrste. Slovenija je torej ekipa s fantastičnim 'liderjem' in odličnim spremljevalnim orkestrom. Odlično se poznajo, si zaupajo in čakajo, da jim Luka poda žogo. Slovenija ima tudi pravi tekmovalni duh. Uf, težko bo. No, tudi mi imamo svoja orožja," pripoveduje selektor nekdanjih evropskih prvakov, ki se dobro zaveda slovenskega motiva ob prvem nastopu na OI.

Dončić in Batum: tekmeca v ligi NBA, tekmeca na OI Foto: Guliver Image

"Veste, Slovenija ni brez razloga evropski prvak. Koliko vem, je Luka v reprezentanci še neporažen. Nanizal je 17 zmag. Strinjam pa se, da ne gre le zanj. Seveda, je izjemen košarkar. Morda je celo najboljši košarkar na svetu. Toda igro krasijo tudi soigralci. Le poglejte, kako je proti Nemčiji odigral Zoran Dragić. Izkazalo se je tudi, kako pomembna okrepitev je za Slovence Mike Tobey. Ponavljam, Luka je prva zvezda. Toda ne smemo podcenjevati drugih," je selektorja dopolnil Nicolas Batum, ki je Dončića letos že premagal, in sicer v dresu LA Clipper v prvem krogu končnice lige NBA. "Poskušali smo vse. Pa je vseeno dosegel veliko točk. Pričakujem pa drugačno tekmo kot v ZDA," je dodal francoski krilni center.