Razkril razlog, zakaj ni pričakoval tako dominantne Slovenije

Slovenska košarkarska reprezentanca v Tokiu piše novo pravljico. Nad predstavami slovenske izbrane vrste so navdušeni vsi, Slovenci pa so pred jutrišnjim polfinalom le še eno zmago oddaljeni od zgodovinskega odličja. "Verjamem v odličje, verjamejo tudi igralci in glede na prikazano to ni več le želja, ampak povsem objektivna možnost," pred vrhuncem iger pravi košarkarski strokovnjak Janez Drvarič, sicer nosilec dveh olimpijskih odličij.

Slovenska reprezentanca je odlično nastopila na svojih prvih štirih obračunih na olimpijskih igrah. Slovenci s predstavami na svoji prvi olimpijadi naravnost navdušujejo in so po letu 2017 poskrbeli za novo košarkarsko evforijo ne le na slovenskih tleh, ampak tudi na tujem. Varovanci Aleksandra Sekulića, ki odlično vleče voz slovenske izbrane vrste, so v četrtfinalu brez večjih težav na kolena spravili Nemčijo (94:70), jutri pa jih v polfinalu čaka Francija.

"Že v Litvi so se odlično zoperstavili visokim košarkarjem, tako da ne vidim razloga, zakaj ne bi uspelo tudi zdaj proti Francozom." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Četrtfinalna tekma je ponudila novo vrhunsko predstavo slovenske izbrane vrste. Naši fantje so svojo igro v obrambi dvignili še na višjo raven, tako da jim je v drugem polčasu uspelo ustaviti nevarnosti, ki so pretile s strani Nemcev, predvsem v obliki meta z razdalje, v napadu pa je bila Slovenija znova spet zelo učinkovita in uspešna. Dejansko fantje samo stopnjujejo igro, ki bo morala biti v nadaljevanju še boljša, da bomo lahko parirali Francozom," je pred novim dnevom prepričan košarkarski strokovnjak in nekdanji trener Janez Drvarič, ki verjame v slovenski uspeh.

"Francozi so zelo neprijeten nasprotnik, a verjamem, da bodo v slovenskih vrstah našli rešitev, tudi kar zadeva pokrivanje prostora pod košem. Gobert je namreč res vrhunski igralec in francoska reprezentanca veliko igra pod košem. Slovenski štab bo zagotovo ekipo odlično pripravil na to srečanje, zagotovo bodo tudi tokrat zadeli v polno z izbiro taktike. Že v Litvi so se odlično zoperstavili visokim košarkarjem, tako da ne vidim razloga, zakaj ne bi uspelo tudi zdaj proti Francozom," je prepričan nosilec brona z OI v Los Angelesu leta 1994 in srebra štiri leta pozneje v Seulu.

"Luka je z naskokom prvi igralec tega turnirja" "Vidi se, da gre za ekipo evropskih prvakov, v Dončiću imajo odličnega vodjo, ki odlično kreira in ustvarja priložnosti tudi za druge košarkarje." Foto: Reuters

Slovenija že na svojih prvih olimpijskih igrah piše izjemno zgodbo. Odlične igre s kvalifikacijskega turnirja v Litvi je slovenska izbrana vrsta prenesla na Japonsko, kjer je še dvignila raven igre. "Na neki način, če sem pošten, nisem pričakoval, da bo Slovenija tako dominantna in suverena. Predvsem me je skrbelo pomanjkanje izkušenj s takšnim tekmovanjem, kot so olimpijske igre. A vidi se, da gre za ekipo evropskih prvakov, v Dončiću imajo odličnega vodjo, ki odlično kreira in ustvarja priložnosti tudi za druge košarkarje. Dejansko gre za res povezano ekipo z izjemnim posameznikom, ki ga nima nobena druga ekipa. Luka je z naskokom prvi igralec tega turnirja," meni Drvarič.

Poleg Slovenije medaljo naskakujejo še Francozi, Avstralci in branilci naslova Američani, ki so kljub nekaterim slabšim predstavam še vedno prvi favoriti za naslov. "Američani na tem olimpijskem turnirju niso tako prepričljivi, tudi proti Špancem so imeli veliko težav, zmago so si priborili šele v zadnji četrtini. To neprepričljivost kaže tudi poraz, ki so ga doživeli s Francozi. Veliko igrajo na zunanjih položajih, manj je igre po globini. Te ekipe, ki so ostale, so po mojem mnenju zelo izenačene. Žal mi še ni uspelo dobro videti igre Avstralije, a tudi oni so izjemno neugodni. Verjamem v to, da bo Slovenija osvojila odličje, verjamejo tudi igralci in glede na prikazano to ni več le želja, ampak povsem objektivna možnost," je še prepričan 72-letni predavatelj na številnih košarkarskih seminarjih in tečajih.

