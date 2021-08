Noro, fenomen Slovenije in Dončića odmeva po vsej regiji!

Nekdanja Jugoslavija je bila svojčas priznana svetovna košarkarska velesila, v "modrem" dresu so pred letom 1991 zaigrali tudi številni slovenski velikani, uspehi pa so se nadaljevali tudi po razpadu skupne domovine. Če sta še v Riu na olimpijskem turnirju nastopili dve državi, zrasli na pogorišču Jugoslavije, Srbija (poznejši podprvak) in Hrvaška, pa je pet let pozneje na Japonskem drugače. Tam barve nekdanje skupne regije brani le Slovenija. ''Nekdanji brati'' pozorno spremljajo uspehe Sekulićeve čete in so polni hvalospevov na račun Luke Dončića in ekipe. O tem smo se hitro prepričali ob sprehodu skozi naslovnice nekaterih večjih medijev.

Srbska košarkarska reprezentanca bi lahko v Tokiu branila olimpijsko srebro, a je, čeprav je na turnirju dodatnih kvalifikacij v Beogradu računala na prednost domačega igrišča, neslavno ostala brez vozovnice. Srbi, ki jih vodi nekdanji "zlati" slovenski selektor Igor Kokoškov, so doživeli boleč poraz proti Italiji, ob spremljanju dogodkov na olimpijskem košarkarskem turnirju pa ne skrivajo navdušenja ob predstavah Slovenije in njenega prvega zvezdnika Luke Dončića. Kaj vse so zapisali?

Zadnja četrtina je bila prava rapsodija

"Slovenci v Tokiu živijo svoje sanje," izpostavlja srbski Blic Sport. Srbski Blic, ki je zmago Slovenije nad Španijo pred dnevi pospremil z naslovom "Pijejo vodko in gazijo vse po vrsti", je po preboju v polfinale zapisal: "Slovenci v Tokiu živijo svoje sanje, in to na turnirju, ki nas najbolj boli. Zdaj sledi borba za medaljo. Dončić in Dragić sta povozila Nemce."

"Zmajčki", srbski mediji pogosto uporabljajo takšen vzdevek za slovensko košarkarsko reprezentanco, nadaljujejo fantastične predstave na olimpijskih igrah. V četrtfinalu so deklasirali Nemčijo. Slovenci so že v začetku povedli in nadzorovali dogajanje na parketu. Zadnja četrtina je bila prava rapsodija in na koncu bi lahko slavili tudi s 30 točkami razlike. Poleg standardno dobrega Luke Dončića je fantastično igro prikazal Zoran Dragić," je še zapisal Blic.

B92, prav tako iz Srbije, je tekmo z Nemčijo napovedal z besedami nemškega reprezentanta Robina Benzinga, da Luka Dončić igra, kot da bi bil z drugega planeta, po uvrstitvi v polfinale pa je dopolnil, da Dončić iz tekme v tekmo dokazuje, da si zasluži astronomske številke, ki mu jih v novi pogodbi z Dallasom obljubljajo v ZDA.

Dončić si zasluži posebno priznanje

Beograjski MozzartSport.com je v naslovu izpostavil, kako so Slovenci nadigrali Nemce in zdaj napadajo medaljo, posvetil pa se je tudi nesebičnosti in domoljubnim objavam prvega slovenskega zvezdnika Luke Dončića. ''Država z dvema milijonoma prebivalcev je med štirimi najboljšimi košarkarskimi reprezentancami na svetu. Kakšen občutek! Mi, Slovenci,'' so povzeli vsebino zadnjega Dončićevega tvita in izpostavili njegove največje vrline.

Top 4 in the world, a country of 2M people! What a feeling! 🇸🇮🇸🇮🇸🇮❤️❤️❤️ #mislovenci pic.twitter.com/bK0woXuDRT — Luka Doncic (@luka7doncic) August 3, 2021

''Tudi če Sloveniji ne bo uspelo osvojiti medalje, kar je sicer težko verjeti, bi si Dončić zaslužil nagrado za liderstvo, vodenje ekipe. Neštetokrat je dokazal, kako se mora veliki as žrtvovati za ekipo. Tudi ko bi lahko polnil osebno statistiko, tega ni želel. Dodali so pojasnilo selektorja Aleksandra Sekulića: ''To je posebna skupina fantov. V njej ni ega, ampak samo ogromen trud za ekipo.''

Pri Mozzartu ne skrivajo navdušenja nad vodstvenimi sposobnostmi in nesebičnostjo Luke Dončića.

Dončić in ekipa "merak" za oči Portal sportsport.ba iz BiH je v naslovu uporabil izraz, da so Luka Dončić in ekipa "merak" za oči. Gre za besedo, ki opisuje blaženost, ki izvira iz čisto vsakdanjih malenkosti. "Slovenija je povozila Nemčijo. Luka Dončić in ekipa so poživitev olimpijskega turnirja in res jih je lepo gledati, kako v prvi vrsti delujejo kot ekipa. Njihovo moč je v četrtfinalu občutila Nemčija," je zapisal novinar sportsport.ba.

Italijani ali Francozi? V bistvu je vseeno.

Na Hrvaškem izpostavljajo tudi nepremagljivi niz Slovenije, ko zanjo igra Luka Dončić. Čeprav traja že 17 tekem, so pri Sportskih Novostih našteli eno manj ... Košarkarjem Bosne in Hercegovine se še ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre, slovenski vzhodni sosedi Hrvati pa imajo najlepše spomine na OI v Barceloni, ko so leta 1992 osvojili srebrno medaljo. Hrvaške Sportske novosti pravijo, da so Dončić in ekipa uničili Nemce in da letijo proti medalji. Najboljši evropski košarkar je bil znova korak od trojnega dvojčka. "On šteje naprej. Zdaj je s slovensko reprezentanco pri 17-0 in le še dve zmagi ga ločita od popolne senzacije," so v podnaslovu zapisali pri Sportskih novostih.

"Slovenija se je uvrstila v polfinale OI. Preprosto, sladko in brez stresa. Mirno je premagala Nemčijo s 94:70. Luka Dončić je dosegel 20 točk, a če bi hotel, verjemite mi, bi jih lahko še enkrat toliko. Kaj več si lahko želi človek? Ta Nemčija je ista ekipa, ki je Hrvaško sredi Splita premagala v kvalifikacijah za OI," so dodali v hrvaškem športnem dnevniku.

"Polfinale? Zdaj jih čakajo Italijani ali Francozi. V bistvu je vseeno ..." še dodajo pri SN.

Slovenija ni "Dončić in preostali"

Slovenska reprezentanca v Tokiu pleni s pozitivno energijo. Foto: Reuters Tudi portala index.hr in dnevnik.hr sta se razpisala o igri in zmagah Slovenije. "Slovenija je na krilih Dragića in Dončića razbila Nemčijo in odhitela v polfinale," so zapisali pri dnevnik.hr, portal Index pa je dodal: "Neustavljivi Dončić in Slovenija povozili Nemčijo."

"Prvaki Evrope so po Argentini, Japonski in Španiji zrušili še enega tekmeca. Za Dončića je to že 17. zaporedna zmaga v dresu reprezentance. Nemci niso imeli nobenih možnosti; vodili so vsega 73 sekund."

"Zmagovalce je vodil Luka Dončić, ki bi zagotovo prišel do trojnega dvojčka, če ne bi v zaključku tekme počival na klopi. Čeprav je Dončić najboljši igralec Slovenije in ena največjih zvezd v Tokiu, bi bilo zgrešeno misliti, da je Slovenija 'Dončić in preostali'. Najboljši strelec tekme je bil Zoran Dragić, najboljši skakalec turnirja pa je Mike Tobey," izpostavlja index.hr.