Mrakova in Macarolova končali na petem mestu

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta tekmovanje razreda 470 na olimpijskih igrah v Tokiu končali na petem mestu in sta po zaključni regati za medalje, v kateri sta bili sedmi, še izgubili eno mesto (69 točk). Zlato sta osvojili Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre (37 točk). Millsova je tudi z drugo flokistko pred petimi leti v Rio de Janeiru osvojila zlato.

Drugo mesto je pripadlo Poljakinjam Agnieszki Skrzypulec in Jolanti Ogar, tretje pa Francozinjam Camille Lecointre in Aloise Retornaz.

To je bila tudi zadnja končna odločitev v jadranju na teh OI in obenem zadnja nasploh v tem razredu ločeno za moške in ženske na posameznih jadrnicah; poslej bodo na vsaki od njih mešane ekipe.

Hannah Mills in Eilidh McIntyre sta olimpijski prvakinji. Foto: Reuters

Jadranje, razred 470, ženske:

ZLATO: Hannah Mills/Eilidh McIntyre (Velika Britanija)

SREBRO: Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar (Poljska)

BRON: Camille Lecointre/Aloise Retornaz (Francija)

5. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenija)

Avstralca potrdila zmago

Avstralca Mathew Belcher in Will Ryan sta na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila zlato v jadralnem razredu 470. Na regatnem polju v Enoshimi sta osvojila 23 točk in prvo mesto potrdila z zmago v regati za medalje. Druga sta bila Šveda Anton Dahlberg in Fredrik Bergstrom (45), tretja pa Španca Jordi Xammar in Nicolas Rodriguez Garcia-Paz (55).

Avstralca sta olimpijska prvaka v razredu 470 Foto: Reuters

Belcher in Ryan sta do zlata praktično prišla še pred odločilno današnjo regato, saj sta imela že 20 točk prednosti pred drugouvrščenima Švedoma. V plovu najboljše deseterice sta v cilj prišla osem sekund pred Dahlbergom in Bergstromom, Špancema pa je peto mesto v regati najboljše deseterice zadostovalo za bron.

To je bila predzadnja tekma v tem razredu na olimpijskih igrah in drugih velikih tekmovanjih v taki obliki, ob 8.33 bo sledila še regata za medalje v razredu 470 za jadralke s Tino Mrak in Veroniko Macarol. Na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu bodo v tem razredu jadrale mešane posadke, tako da ločenih posadk po spolu ne bo več na tekmovanjih.