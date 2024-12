Nov udarec za bogate Britance

Izkušeni kolesar ima med drugim za seboj 13 Grand Tourov in 16 spomenikov. Dosegel je že 89 profesionalnih zmag, etapo je osvojil tudi na vseh treh največjih tritedenskih dirkah. Pet etap je dobil na Giru d'Italia, tri na Vuelti a España, leta 2019 pa jo je končno dočakal tudi na Tour de France. Istega leta je osvojil tudi naslov evropskega prvaka.

Viviani je za omenjeno moštvo vozil dvakrat. Drugič se je pridružil ekipi Ineos Grenadiers leta 2022, prej pa je med letoma 2015 in 2017 tekmoval tudi za ekipo, ki se je takrat imenovala Team Sky. Italijan je moštvu v preteklem obdobju prinesel številne lepe rezultate, vključno s štirimi etapnimi zmagami v treh sezonah. V zadnji so bili njegovi nastopi nekoliko slabši, a to je bilo pričakovano, saj je bil njegov glavni fokus sezone na kolesarjenju na stezi in pripravah na Pariz 2024, kjer je osvojil srebrno medaljo v eliminacijski dirki.

Kar zadeva dirkanje na stezi, je Viviani postal olimpijski prvak v disciplini omnium leta 2016, v Tokiu pet let pozneje pa osvojil bronasto medaljo v isti disciplini. Italijanski sprinter je skozi kariero uspešno kombiniral kolesarjenje na stezi in na cesti, saj je postal svetovni prvak na stezi (2021, eliminacijska dirka) in evropski prvak kar osemkrat v šestih različnih disciplinah (med letoma 2012 in 2019).

Trenutno ni jasno, kakšni so Vivianijevi načrti za novo leto. Je pa že pokazal ambicije, da bi predstavljal Italijo tudi na olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028.