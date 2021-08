Presenečenje v polfinalu košarkarskega turnirja za ženske

Na olimpijskih igrah v Tokiu so znane vse polfinalistke ženskega košarkarskega turnirja. Poleg Srbije in ZDA sta si ob koncu današnjega sporeda presenetljivo polfinalni nastop priborili še Japonska in Francija.

Srbkinje so v prvem polfinalu s 77:70 opravile s Kitajsko, ki je bila v skupinskem delu neporažena. Odločila je zadnja četrtina, ki so jo varovanke Marine Maljković dobile kar za 16 točk.

V polfinalu jih zdaj čakajo prve favoritinje za skupno slavje Američanke. Te so zanesljivo premagale Avstralijo z 79:55. Na čelu z Breanno Stewart (23 točk) so večino dela opravile že po polčasu, ko so imele 21 točk naskoka, nato pa so tekmo mirno pripeljale do konca.

Varovanke Dawn Staley bodo lovile že sedmo zaporedno olimpijsko zlato, skupno pa že deveto. Ostale reprezentance v polfinalu naslova olimpijskih prvakinj še nimajo.

Japonke presenetile Belgijke

Veliko presenečenje pa je drugi polfinalni par med domačinkami Japonkami in Francozinjami. Slednje so se skozi šivankino uho prebile v zaključne boje, nato pa v četrtfinalu v zaključku ugnale favorizirano Španijo. Slavile so s 67:64, 18 točk pa je prispevala Marine Johannes, ki si kruh služi v severnoameriški ligi WNBA.

Japonke so izločile Belgijo. Foto: Guliverimage

Francozinje, finalistke olimpijskih iger v Pekingu 2008 bodo v polfinalu izzvale domačinke. Te so pripravile prvovrstno presenečenje, saj so izločile Belgijo s 86:85. Slednjim ni pomagalo niti 25 oz. 24 točk Emme Meesseman in Kim Mestdagh, za Japonsko pa sta bili najbolj učinkoviti Yuki Miyazawa in Maki Takada. Odločilni met je ob zvoku sirene zgrešila Mestdaghova, pred tem pa je trojko 16 sekund do konca za končni izid dosegla Rui Machida.

Prvi polfinale med ZDA in Srbijo bo na sporedu v petek ob 6.40, drugi med Japonsko in Francijo pa ob 13. uri.

