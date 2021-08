Nekdanji francoski as sporoča Dončiću: Upam, da boš igral za en d***

Iz francoskega košarkarskega tabora v Tokiu po preboju v polfinale dežujejo pohvale ne le na račun Luke Dončića, ampak celotne slovenske reprezentance. Polfinalni dvoboj, ki se bo v četrtek začel ob 13. uri, bo zmagovalcu že zagotovil medaljo (najmanj srebrno), zato prinaša obračun ogromen vložek.

Dončića občuduje, a mu želi ...

Stephen Brun se je svojčas pod francoskimi obroči v prvi ligi boril tudi z Nicolasom Batumom, ki se je pozneje preselil čez veliko lužo in zaigral v ligi NBA, kjer je letos v končnici z LA Clippers v prvem krogu izločil prav Dončićev Dallas. Foto: Guliverimage Dvoboj nestrpno pričakuje tudi Stephen Brun, nekdanji francoski košarkarski reprezentant, zdaj pa strokovni sodelavec SFR Sport in RMC. Slovi kot velik ljubitelj in analitik lige NBA, v kateri lahko v zadnjih treh sezonah na delu spremlja tudi mladega Ljubljančana LD77. Brun je očaran nad znanjem in sposobnostmi Dončića, ki v državnem dresu na 17 tekmah še vedno ni okusil poraza, zdaj pa ga od zgodovinskega odličja loči le še ena zmaga.

Pred polfinalnim spopadom, v katerem bo skušal Dončić s soigralci prekrižati načrte Francozom, ki so na teh olimpijskih igrah premagali tudi favorizirano zasedbo ZDA, je 41-letni Francoz največjemu slovenskemu košarkarskemu asu čivknil sporočilo, v katerem mu je zaželel čim slabšo predstavo v polfinalu, vse skupaj pa začinil še s primerjavo, ki zagotovo ne bo všeč Dončićevemu klubskemu soigralcu Kristapsu Porzingisu.

''Hej, Luka Dončić. Res te občudujem, a upam, da boš v četrtek igral za en d***. Tako kot Kristaps Porzingis za Dallas Mavericks!!!!'' je v torek čivknil Brun in ob pohvalah, izrečenih na račun Dončića, dal vedeti, kako razočaran je nad predstavami latvijskega orjaka pri Dallasu. Brun ni nikoli zaigral v ligi NBA.

Hey @luka7doncic i really love you but Thursday i hope that you will play like shiiiiiiiiit... Like Kristaps with the Mavs!!!!#Tokyo2020 — Stephen Brun (@StephBrun41) August 3, 2021

Svojčas je Brun spadal med boljše francoske krilne igralce, za reprezentanco je zbral 15 nastopov. Visok je 202 cm, zaradi podobnosti v slogu igre pa se ga je oprijel vzdevek "francoski Nowitzki". Večino kariere je prebil v domačih klubih, vmes pa se za kratek čas preizkusil še v dresu hrvaškega Splita, a zaradi finančnih težav kluba kmalu zapustil Dalmacijo. Zdaj je strokovni komentator SFR Sport in RMC.

Pred 21 leti občutil moč slovenskih vrstnikov

Stephen Brun je tako leta 2013 proslavljal naslov francoskega prvaka z moštvom Nanterre. Foto: Guliverimage Zanimivo je, da je Brun prvič na velikem tekmovanju s francosko reprezentanco zaigral leta 2000. Takrat je zaigral na evropskem prvenstvu, namenjenem igralcem do 20 let. Potekalo je v Ohridu v Severni Makedoniji, v skupinskem delu pa se je srečal tudi s slovenskimi vrstniki in ostal praznih rok. Francozi so nato izpadli v četrtfinalu, Slovenci, ki jih je takrat vodil Zoran Martić, MVP tekmovanja pa je postal Sani Bečirović, pa so šli do konca in postali evropski prvaki. To je bil eden največjih uspehov slovenske košarke, prva zlata reprezentančna medalja. Štiri leta pozneje je bila Slovenija še enkrat evropski prvak v konkurenci mlajših članov. Takrat je na češkem parketu izstopal Erazem Lorbek, selektor pa je bil Hrvat Ivan Sunara.

Trinajst let pozneje, pisalo se je leto 2017, pa je Slovenija dočakala vrhunec. Še eno zlato, ampak tokrat doseženo v članski konkurenci! Na evropski Olimp so stopili varovanci Srba Igorja Kokoškova in poskrbeli za zgodovinski dosežek neprecenljive vrednosti. Takrat tudi s pomočjo Luke Dončića, ki je že kot golobradi mladenič spadal med največje svetovne košarkarske talente, štiri leta pozneje pa že spada med najboljše, kar sploh lahko ponudi svet.

Dončić na olimpijskem turnirju predstavlja strah in trepet za tekmece. Foto: Reuters

Ni jih malo, ki so prepričani, da je v tem trenutku tudi že najboljši igralec olimpijskega turnirja. Novo priložnost, da ljubiteljem košarkarske igre pokaže delček razkošnega znanja in igrivosti, s katero je ob izjemnem moštvenem duhu nalezel prav vse soigralce, ima v četrtek. Ob 13. uri, ko bodo Sekulićevi varovanci na olimpijskih igrah lovili eno najslajših zmag v zgodovini slovenskega športa.