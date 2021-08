Dončić in ekipa v objemu navijačev: Hvala vam, vemo, da ste bili z nami #video

Danes ob 17.20 je na Letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani pristalo letalo s slovensko košarkarsko reprezentanco na krovu. Luka Dončić in ekipa, ki je na svojih prvih olimpijskih igrah osvojila četrto mesto, je doživela navdušen sprejem navijačev, ki se jim je prvi zvezdnik reprezentance od srca zahvalil: "Hvala vsem, ki ste ponoči vstajali in nas podpirali. Vemo, da ste bili z nami."

Slovenski košarkarski junaki so se iz Tokia prek Münchna v Slovenijo vrnili ob 17.20, nato pa po krajši novinarski konferenci najprej padli v objem domačim, kasneje pa so pozdravili množico navijačev, ki jih je opremljena z zastavami pričakala na Brniku. Odmevalo je bučno skandiranje "Mi Slovenci!" in "Kdor ne skače, ni Sloven'c!"

"Hvala vsem, ki ste ponoči vstajali in nas podpirali. Vemo, da ste bili z nami," je navijačem sporočil prvi zvezdnik slovenske vrste Luka Dončić in dodal, da jih je pogrešal ob igrišču: "Brez navijačev v dvoranah res ni bilo isto."

Najhujše razočaranje so že prespali, še pravi slovenski zvezdnik: "Najhuje je bilo po tekmi, ker smo si res želeli tisto medaljo, zdaj pa se počasi začenjamo zavedati, da smo četrta reprezentanca na svetu. To se ne zgodi vsak dan."

"Za nas so bile to prve olimpijske igre. Veliko smo se naučili in čez tri leta so že nove. Smo mlada reprezentanca, to je šele začetek naše poti. Vsako prvenstvo bomo šli na 100 odstotkov, saj si želimo novih uspehov. Spominjam se občutkov, ko smo osvojili zlato medaljo na eurobasketu. Bilo je nepozabno, zato jih želim doživeti znova in znova," pravi Dončić, ki je ob zaključku priznal, da si bo zdaj vzel nekaj dni odmora od košarke in si privoščil zaslužen dopust.

"Mislim, da bomo uživali še tri poletja"

Selektor Aleksander Sekulić je reprezentanco prevzel po neuspešnem napadu na svetovno prvenstvo 2019, z Dončićem na čelu pa bil del zgodbe, ki je odmevala širom sveta: "Večkrat sem že poudaril, da mi je biti v čast kot selektor slovenske reprezentance. Ne bom rekel, da je bila reprezentanca, ko sem jo prevzel, v slabem stanju. Pod določenim pritiskom smo bili. Eno veliko tekmovanje smo izpustili. Velika želja je bila, da se na svetovno prvenstvo uvrstimo. Prišle so olimpijske kvalifikacije. Želja je bila, da bi premierno nastopili na olimpijskih igrah. Uspelo nam je. Na koncu smo sestavili eno lepo zgodbo. Fantje so spisali lepo zgodbo. Ponosen sem, da sem lahko del nje."

Foto: Grega Valančič/Sportida

V delo ekipe verjame tudi prvi mož Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, ki je pogledal proti bližnji prihodnosti: "Tu moram nadaljevati Lukove besede. Naslednje leto je evropsko prvenstvo, nato svetovno prvenstvo in še olimpijske igre. Mislim, da bomo še tri poletja uživali. Nato bomo kovali načrte."

"Težko je v slovenskem besednjaku najti izraz, s katerim bi opisal hvaležnost za vaše predstave in rezultate. Vsi, ki smo razmišljali o medalji, se moramo zavedati, kako zahtevno je to doseči. Avstralija je za svojo prvo potrebovala šestdeset let. Hvala vam za vse, pokazali ste, da zmoremo, da zmorete, tudi vsem generacijam naprej," je dobrodošlica, ki jo je košarkarjem namenil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec.

Slovenska košarkarska reprezentanca je s 4. mestom na olimpijskem turnirju v Tokiu zabeležila enega največjih uspehov slovenske košarke, znova pa je povezala slovenske ljubitelje košarke, ki so zadnje dni dihali s svoji košarkarskimi ljubljenci.

Posebna čast je doletela največjega zvezdnika v slovenski ekipi, Luko Dončića, ki je bil izbran v idealno peterko turnirja, navijači pa so ga z glasovanjem na spletni strani Fiba razglasili celo za najkoristnejšega košarkarja (MVP) turnirja.

