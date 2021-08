Polom Švedinj, Norvežanke četrtič zapored do olimpijske kolajne

Norvežanke so v malem finalu povozile sosede in jih premagale z velikansko razliko. Norvežanke so osvojile tretjo bronasto kolajno na olimpijskih igrah po Sydneyju 2000 in Rio de Janeiru 2016, v svojih vitrinah pa imajo še dve zlati iz Pekinga 2008 in Londona 2012 ter dve srebrni iz Seula 1988 in Barcelone 1992.

Švedinje doslej še niso osvojile nobene kolajne na olimpijskih igrah.

V današnjem malem finalu sta bili pri Norvežankah najbolj učinkoviti Nora Moerk in Kari Brattset Dale z osmimi goli, izkazala se je tudi vratarka Silje Solberg s 14 obrambami. Pri Švedinjah sta Johanna Westberg in Jenny Carson dosegli po štiri zadetke.