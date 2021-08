Argentinci (tudi s slovenskim pridihom) za bron spodnesli branilce naslova. Komu zlato?

Odbojkarji Argentine so na tekmi za tretje mesto na olimpijskih igrah v Tokiu premagali branilce naslova Brazilce s 3:2 (23, -20, -20, 17, 13). V velikem finalu se bosta ob 14.15 za zlato pomerili reprezentanci Ruskega olimpijskega komiteja in Francije.

Ruski odbojkarji so v polfinalu s 3:1 v nizih premagali branilce naslova iz Ria de Janeira Brazilce, Francozi pa so bili boljši od Argentincev s 3:0.

Brazilci, ki so bili zlati na olimpijskih igrah še leta 1992 in 2004, so v skupinskem delu sicer premagali zdajšnje finaliste Francoze.

Danes so južnoameriški dvoboj za bron bolje začeli Argentinci. Po pol ure so dobili uvodni niz, naslednja pa sta pripadla tekmecem.

Argentincem je uspel preobrat, izkoristili so tretjo žogo po napaki na servisu tekmecev za izenačenje v nizih na 2:2. V odločilnem petem nizu so z blokom Luciana Cecca prišlo do vodstva z 8:4.

Brazilci so s preobratom prišli do priložnosti za izenačenje, a so nato z 12:9 povedli Argentinci, ki so jih tedaj le še tri točke ločile od zmagovalnega odra. Naslednje točke so pripadle Brazilcem, ki so po izjemnem servisu Ricarda Lucarellija Souze izenačili (12:12).

Do prve zaključne žoge za zmago so prvi prišli Argentinci, ki so z blokom Agustina Loserja in njegove štirinajste točke prišli do brona. Brazilci so tako po dveh urah in 17 minutah igre po 21 letih prvič ostali brez olimpijske medalje.

Slovenski pridih

Do nje pa se je v argentinskem dresu dokopal Cristian Poglajen, vnuk Slovencev, ki sta se v Argentino preselila v času druge svetovne vojne. Na tekmi za tretje mesto je prijatelj nekdanjega nogometaša Olimpije Andresa Vombergerja ostal brez točke, največ pa jih je v njegovi ekipi zbral Facundo Conte (21).