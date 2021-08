Kitajcu uspelo, kar ni še nikomur

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajca Yuan Cao in Jian Yang sta na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila zlato in srebrno kolajno v skokih v vodo z desetmetrskega stolpa. Najboljši je bil Cao, ki so mu sodniki prisodili 582,35 točke, srebrno kolajno pa si bo s prisojenimi 580,40 točke nadel Yang. Bron gre v Veliko Britanijo.