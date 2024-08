V Kanalu ob Soči danes skoki z mostu #video

V Kanalu ob Soči so bili danes tradicionalni, že 33. skoki s kamnitega mostu čez Sočo. 17-metrske skoke v štirih kategorijah je ocenjevala žirija in na koncu razglasila najboljše. Prijavljenih je bilo več deset tekmovalcev iz Evrope in ZDA.

Tradicionalnim kategorijam – lastovki, skokom na noge in figurativnim skokom – so letos v Kanalu dodali disciplino "free style" skokov, je v imenu organizatorjev povedal predsednik Turističnega društva Kanal Branko Dolenc.

V kategoriji noge je zmagal Vincent Aleithe, sledila pa sta mu Osama Ali in Fabian Wurzinger. V kategoriji figurativni skoki je bil prvi Fabian Wurzinger, drugi Osama Ali in tretji Jimmi Andersen. V kategoriji "free style" pa je prvo mesto zasedel Fabian Wurzinger, sledila pa sta mu Vincent Aleithe in Osama Ali.

Letošnji tekmovalci so prišli iz Danske, ZDA, Srbije in Slovenije, prijavili sta se tudi dve Američanki, sicer pa se s skakalnice poženejo večinoma moški tekmovalci. Tričlanska žirija vsak skok oceni in na koncu razglasi tri najboljše v posamezni kategoriji. Skoke ocenjuje po mednarodnih pravilih o skokih z višin, je povedal Dolenc. Prireditev poteka že vse od leta 1989, doslej je odpadla le štirikrat.

Prva serija skokov se je začela ob 16. uri, druga ob 17. uri, ob 18.30 pa so najboljšim podelili nagrade. Zvečer se je odvijal zabavni program z nastopom glasbene skupine na srednjeveškem trgu Kontrada. Že dopoldne je bila na sporedu predstavitev policijskih starodobnikov in obisk policijske konjenice. Ob 15. uri je potekala revija mladih skakalcev, v spremljevalnem programu pa se je predstavila tudi twirling skupina iz bližnjih Deskel, ki je na nedavnem evropskem prvenstvu osvojila srebrno nagrado.

Soča je zaradi zožitve struge v soška korita pod kanalskim mostom mnogo globlja kot na drugih predelih, tako da se skakalci poženejo v približno 11 metrov vode, je povedal Dolenc, medtem ko pravila določajo, da mora biti globina vode vsaj tretjina višine skoka, tako da bi zadoščalo slabih šest metrov. Voda ima v tem trenutku 22 stopinj Celzija, kar je standardna avgustovska temperatura, pretok vode pa se iz leta v leto ne spreminja, ker je reguliran z jezom v Ajbi, je še dodal Dolenc.

Že v soboto pa so skakalce pozdravili na Mostu na Soči, kjer so prav tako prikazali svoje mojstrovine, dogodek v organizaciji Turističnega društva Most na Soči pa so pospremile številne druge prireditve.