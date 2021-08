Španci do brona, za zlato Danci in Francozi

Rokometaši Španije so osvojili bronasto medaljo na olimpijskem turnirju v Tokiu. Na tekmi za tretje mesto so s 33:31 (19:16) ugnali Egipt. Ob 14. uri bo še tekma za zlato medaljo, pomerili se bodo Francozi in branilci naslova Danci.

V polfinalu je Francija Egipčane premagala s 27:23 (13:13). Z enakim končnim izidom pa so Danci premagali Špance, bilo je 27:23 (14:10).

Egipčani so lovili sploh prvo odličje na olimpijskih igrah. Na poti na zmagovalni oder so jih ustavili aktualni evropski prvaki Španci. Ti so ob koncu predzadnje minute vodili z dvema goloma prednosti. Mohamed Šebib je 34 sekund pred koncem znižal na 31:32, sedem sekund pred zaključkom pa je končni izid podstavil Raul Entrerrios Rodriguez in Španci so se veselili brona.

Aleix Gomez Abello je bil z osmimi goli prvi strelec malega finala. Antonio Garcia Robledo je za Špance dodal šest zadetkov, pet pa Alex Dušebajev. Za afriške prvake sta po sedem golov prispevala Šebib in Ahmed Elahmar, enega manj je dosegel Jahia Omar.