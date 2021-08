Slovenski strateg z ZDA na olimpijskem vrhu

Izbranke ameriškega selektorja Karcha Kiralyja - njegov prvi asistent je slovenski strokovnjak Luka Slabe - so v četrtem poskusu vendarle stopile na odbojkarski Olimp. Po porazih na finalnih obračunih v Los Angelesu 1984, Pekingu 2008 in Londonu 2012 so v finalu iger v Tokiu na kolena položile Brazilke in osvojile šesto olimpijsko kolajno. Pred tem so bile bronaste v Barceloni 1992 in Rio de Janeiru 2016.

Foto: Reuters Brazilke, sicer olimpijske prvakinje iz Pekinga 2008 in Londona 2012, so osvojile prvo srebrno odličje, v svojih vitrinah imajo še dve bronasti kolajni iz Atlante 1996 in Sydneyja 2000.

Američanke so sijajno odigrale finalni obračun, tradicionalne mednarodne tekmice iz Brazilije so zasenčile v vseh prvinah. od prve do zadnje minute so imele popoln nadzor nad njimi, po treh grenkih finalnih olimpijskih preizkušnjah pa se iz dežele vzhajajočega sonca v domovino vračajo z najbolj žlahtno kolajno.

Na današnjem finalnem obračunu v Ariake Areni sta pri Američankah blesteli Andrea Drews s 15 in Michelle Bartsch-Hackley s 14 točkami, pri Južnoameričankah sta bili najbolj učinkoviti Fernanda Rodrigues z 11 in Gabriela Braga z 10 točkami.

Srbija je v današnji tekmi za bronasto kolajno premagala Južno Korejo s 3:0 (18, 15, 15).

Srbkinje v boju za bron odpravile gostiteljice

Znane so nosilke bronaste kolajne ženskega olimpijske turnirja v odbojki v dvorani Ariake na olimpijskih igrah v Tokiu. Zmagovalke tekme za tretje mesto so odbojkarice Srbije, ki so s 3:0 v nizih premagale odbojkarice Južne Koreje.

Srbkinje so si priborile bron. Foto: Reuters

Južna Koreja je za preboj v polfinale po petih nizih premagala Turčijo. Srbkinje, svetovne prvakinje 2018 in olimpijske podprvakinje izpred petih let, so za polfinale s 3:0 ugnale Italijanke. V malem finalu za bron so se srbske reprezentantke zbrale in odpravile Korejke, ki ostajajo pri enem olimpijskem bronu. Tega so osvojile pred 45 leti na olimpijskih igrah leta 1976 v Montrealu.

V velikem finalu se bodo za zlato udarile odbojkarice ZDA, pri katerih kot pomočnik selektorja deluje Slovnec Luka Slabe, in Brazilije. Američanke so v prvem polfinalu s 3:0 zanesljivo ugnale srbsko izbrano vrsto, Brazilke pa so prav tako gladko s 3:0 odpravile Južno Korejo.