Kipchoge znova kralj olimpijskega maratona, Američanke nadaljujejo prevlado

Vrhunec zadnjega dne olimpijskih iger, moški maraton, je pripadel svetovnemu rekorderju Eliudu Kipchogeju, tretjemu atletu, ki je ubranil olimpijski naslov v maratonu.

Američanke so sedmič zapored olimpijske prvakinje. Foto: Reuters Košarkarice ZDA so nadaljevale olimpijsko prevlado, v finalu so premagale Japonke in osvojile sedmo zaporedno olimpijsko zlato ter dokazale, da gre za eno najbolj dominantnih športnih ekip zadnjih desetletij.

V ekipnih športih bomo dobili olimpijske prvakinje tudi na ženskem rokometnem turnirju, kjer se bosta udarili ROK in Francija, Pravico bosta delila Bojan Lah in David Sok. Odbojkarice se bodo prav tako merile za olimpijsko krono, nasproti si bosta stali reprezentanci ZDA in Brazilije.

Pri moških bo na sporedu finale vaterpolskega turnirja, kjer bomo spremljali balkanski dvoboj med branilci naslova iz Ria Srbi in Grki, ki so se z uvrstitvijo v finale že prebili do zgodovinskega prvega odličja v tem športu.

Jason Kenny iz Združenega kraljestva je zmagovalec preizkušnje v disciplini keirin dirkališčnega oziroma kolesarstva na stezi, s sedmo olimpijsko zlato kolajno je postal najuspešnejši britanski olimpijec vseh časov. Kelsey Mitchell je zlato pripadlo v sprintu. Kolesarke tekmujejo še v omniumu. S skupinskimi sestavami se bo zaključilo tudi tekmovanje v mnogoboju v ritmični gimnastiki. V boksu bomo dobili prvake v lahki in srednji kategoriji pri dekletih ter lahki in super težki pri moških.

Zlata Janja Garnbret bo nosila slovensko zastavo na zaključni slovesnosti iger. Foto: Anže Malovrh/STA

Igre XXXII. olimpijade se bodo zaključile z zaključno slovesnostjo, ki bo na sporedu ob 13. uri