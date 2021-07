Olimpijski prvaki so se z razlogom vrnili v Slovenijo

Pred petimi leti so srbski vaterpolisti del priprav pred OI opravili v Kranju in nato zasedli vrh. V Kranju so se pripravljali tudi letos ...

Pred petimi leti so srbski vaterpolisti del priprav pred OI opravili v Kranju in nato zasedli vrh. V Kranju so se pripravljali tudi letos ... Foto: Guliverimage

Srbska vaterpolska reprezentanca je v zadnjih letih sinonim za osvajanje najvišjih mest na velikih tekmovanjih. Vseeno pa "delfinom" vse do iger v Riu leta 2016 ni uspelo stopiti na olimpijski prestol. Generacija, ki ji je takrat to uspelo, se verjetno po Tokiu dokončno poslavlja, pred tem pa si še zadnjič želi zasesti prestol na velikem tekmovanju. Tako kot pred petimi leti so tudi letos srbski vaterpolisti del priprav opravili v Sloveniji, natančneje na Gorenjskem.

Tradicionalna baza srbskih vaterpolistov je bil tudi letos hotel na Brdu pri Kranju, kjer so bili po prenovi celo prvi gostje. V okolju, kjer dobijo prepotreben mir in se odmaknejo stran od pritiska srbske javnosti, so preživeli 12 dni, vse skupaj pa zaključujejo z današnjim jutranjim treningom. V en glas poudarjajo, da pogojev, kot jih imajo v Kranju, v Srbiji na žalost nimajo, zato se na Gorenjsko vedno radi vračajo.

Dejan Savić Foto: Guliverimage "Kranj je naša stara baza"

Selektor reprezentance aktualnih olimpijskih prvakov Dejan Savić je pohvalil celotno organizacijo: "Kranja nismo izbrali prvič, pač pa gre za našo staro bazo. Že leta, če ne celo desetletja prihajamo sem, saj imamo tu perfektne pogoje, odlično nastanitev in hrano. Predvsem pa nam je všeč tudi gostoljubje."

"Upamo, da se konča isto kot leta 2016"

Milan Aleksić Foto: Guliverimage Izjemna generacija, ki je z olimpijsko krono leta 2016 v rokah naenkrat držala vse tri naslove (takrat so bili tudi aktualni evropski in svetovni prvaki), se počasi poslavlja. Po igrah v Riu sta se poslovila takrat najizkušenejša člana kapetan Živko Gocić in center Slobodan Nikić. Po igrah v Tokiu se pričakuje, da se jih bo, vsaj reprezentančno, upokojila še večina, ki je v Braziliji nosila glavno breme.

Eden izmed njih je tudi izkušeni branilec Milan Aleksić, ki se po dolgih letih igranja v tujini v novi sezoni vrača v matični beograjski Partizan: "Ponovno smo tu, kot leta 2016. Upamo, da se bo vse skupaj tudi končalo enako. V Kranju imamo resnično fantastične pogoje, vedno smo dobrodošli tako na bazenu kot v celotnem mestu. Zato se tu res odlično počutimo in se vedno radi vračamo. Glede na pogoje, ki so res dobri, upam, da smo jih tudi sami izkoristili in da bo to pokazal tudi rezultat na olimpijskih igrah."

Pretekli konec tedna na Joštu Priprave v Kranju pogosto veljajo za enega najtežjih obdobij pred prvenstvom, kar priznavajo tudi igralci. Ravno zato vmes najdejo tudi čas za odmor, ki ga po navadi preživijo v Domu na Joštu nad Kranjem. Oskrbnik Matjaž Sedej je namreč nekdanji vaterpolist, a se tudi odlično razume z največjimi zvezdniki svetovnega vaterpola. Zato ni presenetljivo, da se je pred nekaj leti Andrija Prlainović sredi sezone usedel v avtomobil in iz Genove pripeljal v Kranj na obisk. Tudi letos so najdaljši odmor med pripravami srbski vaterpolisti preživeli tam.

"Priprave so bile izvrstne"

Filip Filipović Foto: Guliverimage Kapetan reprezentance Filip Filipović, ki bo nastopil že na svojih četrtih olimpijskih igrah, je o nekaj manj kot dveh tednih v Kranju povedal: "Kar lahko rečem, je to, da so te priprave potekale najbolje, kot so lahko. Če si športnik zamisli neke idealne pogoje, so to taki, kot jih imamo mi v Kranju že več kot desetletje. Ko pridemo v Kranj, se vsakič pripravljamo na najboljši možni način. Imamo tudi čas za odmor, vemo pa, da se tu dela udarno, da ni milosti, a vsi vemo, kaj je naš cilj - zlata medalja na olimpijskih igrah. Na nas je, da pokažemo, kakšni smo in kaj zmoremo, zavedamo pa se, da obstaja mnogo ekip, ki zagotovo spadajo v krog favoritov za naslov. Dali bomo vse od sebe in poizkušali izkoristiti naše izkušnje in vrhunsko fizično pripravljenost, za katero menim, da smo jo dosegli s pripravami v Kranju."

Nič še ni uradnega, a poleg Filipovića in Aleksića bodo po igrah v Tokiu sklenili še Andrija Prlainović, Stefan in Branislav Mitrović ter brata Gojko in Duško Pijetlović – vsi člani nepozabne generacije, ki je pod streho zbrala tri največje vaterpolske reprezentančne naslove hkrati.