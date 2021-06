Vaterpolisti iz Kamnika do prvega naslova državnih prvakov

Vaterpolisti Calcita Kamnika so prvič osvojili naslov državnih prvakov. Na današnji četrti finalni tekmi so premagali Triglav z 12:11 (2:3, 3:0, 3:4, 4:4), v zmagah pa slavili s 3:1.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V napeti tekmi, kjer ni manjkalo grobosti, rdečih kartonov in nervoze, so srečnejšo potegnili Kamničani, ki so vodili večji del tekme. Triglav je v zadnjem delu celo povedel, nato pa se je zaiskrilo med Kamničanom Martinom Steletom in Kranjčanom Benjaminom Popovičem.

Sodnika sta z izključitvijo brez pravice zamenjave kaznovala le kranjskega vaterpolista in Kamničani so imeli do konca tekme igralca več. Z dvema zadetkoma iz najstrožjih kazni so izid preobrnili sebi v prid in se veselili prvega naslova državnih prvakov.

Pri Kamničanih je bil na četrti tekmi najbolj učinkovit Stele, pri gostih pa Jan Justin. Oba sta dosegla po štiri gole.