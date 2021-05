Kamnik korak od naslova, Ljubljani bron

Na drugi finalni tekmi v smo spremljali oster boj z malo zadetki. Po prvem delu igre so po dveh golih Dejana Gostiča vodili Triglavani. Za Kamnik je bil v tem delu igre natančen Blaž Briški. V drugi četrtini je Gostič Triglavu zagotovil edino prednost na tekmi s +2, do odmora pa je ponovno znižal izkušeni Matej Nastran. Tretja četrtina je postregla z enim samim zadetkom. Briški je že v uvodu poskrbel za izenačenje, nato pa golov do konca četrtine nismo videli. V zadnji četrtini so Kamničani z zadetkoma Martina Steleta in Aleksandra Cerarja dvakrat povedli, Kranjčani pa prek Andraža Pušavca in Jana Justina obakrat odgovorili. V zadnjih dveh minutah se nato rezultat ni več spremenil, v loteriji pa so imeli mirnejše živce domači, ki so zadeli štiri najstrožje kazni (Triglav tri) in so tako le še zmago oddaljeni od prvega naslova prvakov.

Ljubljana brez težav do brona

V Kopru je Ljubljana že v uvodu pokazala, da je trenutno boljša zasedba od Kopra. Ob polčasu so gostje vodili že z 9:2, nato pa prednost le še višali. Pravi strelski šov smo spremljali v zadnji četrtini, ko je padlo kar 13 zadetkov. Pri domačih je trikrat zabil Milisav Janoševič, pri gostih pa je bil s petimi zadetki najbolj razpoložen Alishan Salihi.

Državno prvenstvo FINALE

Calcit Kamnik : Triglav 5:5 (1:2, 1:1, 1:0, 2:2); 9:8 po petmetrovkah /2:0/ *igrajo na 3 zmage

Strelci: Briški 2, Stele, Nastran in Al. Cerar 1 za Kamnik; D. Gostič 3, Pušavec in Justin 1 za Triglav.

Petmetrovke:

Kamnik - Stele, Briški, K. Novak, Nastran, S. Novak.

Triglav - Justin, Pušavec, Lah, Paunovič, Bečič. ZA 3. MESTO

Koper 1958 : Ljubljana Slovan 10:19 (1:5, 1:4, 2:3, 6:7) /0:2/ *igrali so na 2 zmagi

Strelci: Janoševič 3, Krivičič, M. Grižon in Anzeljc 2, Fičur 1 za Koper; Salihi 5, Supe, Čanč, Potočnik, Žiberna in Puš 2, Fakin, Guberac, Lipovac in Petrovčič 1 za Ljubljano. Tretje tekma finala bo na sporedu v soboto ob 18.00 v Kranju.

