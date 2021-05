Calcit Kamnik povedel v finalu

V Kranju so prvi prek Andraža Pušavca povedli vaterpolisti Triglava. Kamnik je dvakrat izenačil in prek izkušenega Mateja Nastrana nato tudi povedel, ter na prvi odmor odšel s prednostjo zadetka. Kamničani so nato ušli na plus dva, Triglav pa je odgovoril s tremi zaporednimi zadetki. Strelsko je bil v tem delu razpoložen povratnik v kranjski klub iz Avstralije Jaša Kadivec. Do konca četrtine se je nato igralo gol za gol in ekipi sta bili ob glavnem odmoru poravnani. V tretjem delu igre smo spremljali raztrgano predstavo z veliko plavanja, edini zadetek pa je iz petmetrovke dosegel Nastran. Podobno zgodbo smo videli še v prvi polovici zadnje četrtine, nato pa je Kamnik z goloma Blaža Briškija in ponovno Nastrana ušel na plus tri. Pušavec je s svojim drugim golom na tekmi tri minute pred koncem rezultat znižal, a pri tem je tudi ostalo in Kamnik je prišel do vodstva v seriji.

Ljubljana korak od brona

Na prvi tekmi za tretje mesto je Ljubljana Slovan, kljub neprepričljivemu začetku in zaostanku s 3:1 po prvi četrtini, zanesljivo slavila. Domačini so rezultat poravnali že do polčasa, nato pa z odlično tretjo četrtino (6:0) rešili dvome o zmagovalcu in tekmo mirno pripeljali do konca. Pri domačih sta trikrat zadela Matija Bernard Čanč in Martin Puš, pri gostih pa je enako število golov dosegel Borut Anzeljc.

Državno prvenstvo FINALE

Triglav : Calcit Kamnik 7:9 (2:3, 4:3, 0:1, 1:2) / 0:1 / *igrajo na 3 zmage

Strelci: Kadivec 3, Pušavec 2, M. Gostič in Justin 1 za Triglav; Nastran 4, K. Novak 2, Sokler, S. Novak in Briški 1 za Kamnik. ZA 3. MESTO

Ljubljana Slovan : Koper 1958 14:6 (1:3, 3:1, 6:0, 4:2) / 1:0 / *igrajo na 2 zmagi

Strelci: Puš in Čanč 3, Potočnik in Žiberna 2, Zidar, Guberac, Salihi in Petrovčič 1 za Ljubljano; Anzeljc 3, Fičur 2, Janoševič 1 za Koper. Drugi tekmi sta na sporedu v sredo v Kamniku (18:30) in Kopru (20:00).

