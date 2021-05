Triglav in Kamnik za vaterpolski naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vaterpolisti so odigrali drugi tekmi polfinala, ki sta dali pričakovana finalista letošnjega tekmovanja. Za naslov se bodo pomerili rekorderji po številu naslovov kranjski Triglav in pokalni zmagovalci iz Kamnika.

Kranjčani so po medlem začetku, uvodno četrtino so dobili le z 1:0, na koncu visoko z 10:1 slavili na gostovanju v Kopru.

Še bolj razpoloženi so bili kamniški vaterpolisti in kar z 19:8 odpravili Slovan Ljubljano. Za razliko od prve tekme so Kamničani ves čas prepričljivo nadzorovali potek obračuna.

Finale in serija za tretje mesto se začenjata prihodnjo soboto.