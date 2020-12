Triglav okusil še moč Madžarov: To je bila za nas nepozabna izkušnja

Vaterpolisti AVK Triglava so izgubili tudi tretjo tekmo kvalifikacij pokala LEN v domačem bazenu v Kranju. Z 21:5 (5:1, 4:2, 6:0, 6:2) so Kranjčane premagali zmagovalci turnirja OSC Budimpešta.

Madžari so še enkrat več potrdili, da so nesporno najboljša ekipa, ki je nastopala v Kranju in skozi celotno tekmo nadzirali potek igre ter večali prednost.

Nasmehe je Kranjčanom na obraz narisal Jan Justin, ki je v prvem delu znižal na 2:1 ob igralcu več v vodi, Jaša Lah je v začetku drugega dela znižal na 5:2, a to je bilo tudi vse, kar so v odporu lahko ponudili slovenski prvaki. Že ob polčasu so Madžari vodili z 9:2, do konca pa prednost izdatno povečali.

Justin in Lah sta za Triglav dosegla kar dva gola, enega pa Andraž Pušavec, ki je bil uspešen iz petmetrovke. Pri Madžarih je Kristof Varnai dosegel štiri gole.

"Iz te tekme lahko izvlečemo tako pozitivne kot negativne stvari. Žal smo izgubili z visoko razliko, pozitivno pa je, da vidimo, kakšen je profesionalni nivo tekmecev in koliko nam še manjka do tega. To je bila za nas nepozabna izkušnja in priprava na naslednje tekme. Hkrati smo tudi sami pokazali, da znamo igrati vaterpolo. Žal pa nasprotniki trenutno še izkoriščajo naše napake, to pa je nekaj, kar moramo popraviti v prihodnosti," je po tekmi povedal Benjamin Popović.

Pred tem sta se za drugo mesto in napredovanje pomerila beograjska Crvena zvezda in francoski Noisy. Ekipi sta pokazali najbolj izenačen dvoboj turnirja, s 13:12 pa so se na koncu veselili Srbi.

Preberite še: