Triglav visoko izgubil tudi s Crveno zvezdo

Kranjčani so bili daleč od uspeha proti Beograjčanom, a v klubu poudarjajo, da še kako potrebujejo tovrstne nastope, da mlada ekipa dobi mednarodne izkušnje. Še posebej so tekme dobrodošle v sezoni, ki jo je zaznamoval novi koronavirus, saj je priložnosti za dvoboje z vrhunskimi ekipami res malo. Vnaprej je bilo jasno, da so gostje veliki favorit te tekme.

V samem uvodu je bil odpor Kranjčanov dober, saj je Dejan Gostič še izenačil na 1:1, Benjamin Popović pa ob igralcu več v bazenu znižal na 3:2. Tesno je bilo tudi v uvod druge četrtine, ko sta Popović in Aljaž Troppan poskrbela za priključek na 5:4. Takrat so tudi Beograjčani spoznali, da bo treba zaigrati ostreje v obrambi in resneje v napadu ter z delnim izidom 5:0 do menjave strani odločili zmagovalca.

Za Triglav sta po dvakrat zadela Troppan in Popović, po enkrat pa ob Gostiču še Jan Justin in Andraž Pušavec.

V nedeljo ob 12. uri čaka Triglav še obračun s favorizirano OSC Budimpešto, Crvena zvezda pa se bo s francoskim Noisyjem udarila za drugo mesto v skupini in napredovanje v redni del tekmovanja.