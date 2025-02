Triglav tretjič ali prvič nekdo drug?

Med četrtkom in soboto bo v Kranju potekal zaključni turnir najboljših šestih ekip v mednarodni alpski ligi v vaterpolu. Naslov prvaka brani kranjski Triglav, ki je dobil prvi dve izvedbi tekmovanja, slovenske barve pa bodo branili še vaterpolisti Ljubljane Slovan.

Prvi dve mesti in s tem počitek ter neposredno uvrstitev v finale sta si tokrat priborila hrvaška Opatija in Mladost iz Zagreba, ki v tem tekmovanju nastopa s svojo mlado ekipo, v četrtfinalne boje pa se bodo podali Dunajčani, Kranjčani, Ljubljančani in Tržačani, prav tako z mlado ekipo.

Prav slovenska kluba se bosta med seboj udarila že v četrtfinalu, le eno moštvo pa bo nato ostalo v boju za lovoriko. V edini letošnji tekmi v ligi so pred slabima dvema tednoma na turnirju na Reki slavili ljubljanski vaterpolisti, ki so bili boljši s 14:11, Kranjčani pa so pred tem novembra dobili medsebojni obračun za slovensko pokalno lovoriko s 15:14.

Svoje načrte pa ima zagotovo tudi preostala četverica. Liga je letos še posebej izenačena, saj je prvo in šesto moštvo ločilo zgolj šest točk, tako da izrazitih favoritov zagotovo ni.

AWL, finalni turnir: Četrtek, 27. februar

19.00 ASV Wien – PN Trieste

20.30 Triglav – Ljubljana Slovan



Petek, 28. februar

19.00 Mladost Zagreb – ASV Wien/PN Trieste

20.30 Opatija – Triglav/Ljubljana Slovan



Sobota, 1. marec

17.30 za 5. mesto

19.00 za 3. mesto

20.30 finale

