Nekaterim se zdi čudno, on pa je po dveh minutah odvrgel rokavice #video

V sredo mu je bilo prav prijetno

Ne samo Luka Božič, ampak tudi vsi naši najboljši kajakaši in kanuisti na divjih vodah te dni trenirajo na vodi. Nekateri tudi na divji vodi. Primorski kanuist je pred dnevi objavil fotografije, kako v zasneženem Tacnu trenira na progi, pri čemer je videti, da prav uživa. Z Luko smo se pogovarjali o premagovanju mraza in pripravah na novo sezono.

"Morda se komu zdi, da je na vodi mrzlo, ampak v sredo je bilo na divji vodi prav prijetno." Foto: osebni arhiv

"Jaz s tem nimam težav. Morda se komu zdi, da je na vodi mrzlo, ampak v sredo je bilo na divji vodi prav prijetno. Vedno, ko je prvi sneg, sem vesel, ker vem, da bo topleje. Lahko rečem, da je bilo teden pred tem veliko bolj hladno, kot ta teden," nam je v uvodu zaupal 29-letni kanuist, ki je v sredo, ko je bila snežna pošiljka največja, po dveh minutah odvrgel posebne rokavice, ki jih uporabljajo kajakaši in kanuisti.

"Težko z njimi veslam, motijo me. Kot sem že povedal, v sredo ni bilo mraza. Po navadi jih imam na sebi, ko piha. Če je temperatura minus ena in če ni vetra, potem nimam nobenih težav. Smo že utrjeni," se nekoliko pošali Luka in priznava, da ga je večkrat zeblo na smučarski žičnici kot v čolnu.

Luko Božiča ne ustavi zasnežen Tacen. Foto: osebni arhiv

Upa, da bodo konec januarja odšli na trening v tujino

Glede na vse ukrepe, ki trenutno vladajo v Sloveniji, njegovi treningi pri tem ne trpijo. Trenira lahko tako kakovostno kot prejšnja leta, a ostaja le nekaj vprašanj pri pripravah v tujini. Načrte imajo zastavljene in ob tem upajo, da se bodo nekateri ukrepi sprostili.

"Upam, da se bodo ukrepi sproščali tudi v ostalih državah. Mislim, da bomo lahko tako kot lani brez težav trenirali v Franciji. Drugih možnosti še nimamo odprtih, razen Al Aina … Upam, da bo v Pauju takšno vreme kot lani, kjer sicer ni bilo najbolj toplo, ampak s tem nimam težav. Lani sem tam super treniral z aktualnim olimpijskim prvakom. Načeloma računamo, da bomo konec januarja šli na daljše priprave. Torej tri tedne treninga v Pauju in nato še teden dni treninga v italijanski Ivrei, kjer bo evropsko prvenstvo in zadnja izbirna tekma z olimpijsko ekipo."

Luka Božič je zadnjo sezono končal z zmago v Tacnu. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Kaj bi lahko še dodal, kaj me lahko preseneti …"

Tudi pri kajakaših in kanustih je bila letošnja sezona zelo okrnjena. Luka jo je končal na najboljši možen način – z zmago v svetovnem pokalu v domačem Tacnu. Ta zmaga mu veliko pomeni, a sam predvsem gleda v prihodnjo sezono, ko so na sporedu olimpijske ekipe. Borba za mesto v olimpijski ekipi bo zelo tesna, saj je konkurenca v slovenski ekipi zelo močna.

"Nekako vse misli usmerjam v veslanje, kako bo prihodnje leto, na kaj moram biti pozoren. Seveda, zmaga v Tacnu mi veliko pomeni. To je bila vendarle moja prva zmaga v Tacnu, ampak predvsem gledam naprej in mislim, da zdaj zelo dobro treniram. Končno sem našel dobro opremo in navdušen sem nad vsakim treningom, ki ga opravim," je še povedal Božič, ki velja za enega najbolj marljivih športnikov.