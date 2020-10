Poskuša se čim bolj distancirati od vseh medijev

Za njegovo masko se je skrival velik nasmeh. Kako se tudi ne bi, potem ko je Luka Božič prvič v karieri zmagal na tekmi svetovnega pokala v domačem Tacnu. To je bila njegova druga zmaga v svetovnem pokalu. Tacenska proga je znana kot zelo specifična proga, saj – kot pravijo najboljši tekmovalci – se ti mora voda včasih v tacenskem kanalu odpreti. Do neke mere se je odprla Božiču, ki po prvi domači zmagi ni skrival veselja. Konkurenca je bila nekoliko okrnjena, a vseeno si moral pokazati najboljšo vožnjo, če si želel zmagati. Največji konkurent Luki je bil njegov reprezentančni kolega Benjamin Savšek, ki je bil na koncu šesti.

Luka Božič po prihodu v cilj. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Zavedal sem se, da je bil moj čas dober. Če bi ga lahko kdo presegel, je bil to Beni. Kakor je že Pero (Peter Kauzer, op. p.) v soboto povedal, je voda na progi v Tacnu takšna, da se ti včasih odpre, včasih zapre in ti potem čoln ne steče tako, kot bi moral. Moram reči, da nisem imel najbolj idealne vode, in kot sem že rekel, se moraš včasih boriti proti njej. Še zmeraj je bil Beni do zadnjega padca na dobri poti. Mislim, da bi šlo zelo na tesno, ampak danes sem bil jaz najboljši in sem zelo vesel za to," je po razglasitvi pripovedoval 29-letni kanuist iz Mosta na Soči.

Pred njim je ena najpomembnejših sezon v karieri, zato ostaja doma

Kajakaši in kanuisti so imeli do zdaj dve mednarodni tekmi. Prva je bilo EP v Pragi in nato svetovni pokal v Tacnu. Na sporedu bo še svetovni pokal v Pauju, a v slovenski reprezentanci vse bolj prevladuje mnenje, da je bolje, da ostanejo doma. Za to potezo se je dokončno odločil tudi Luka.

"Sam sem si zelo želel, da bi šel še na zadnjo tekmo svetovnega pokala, ampak po pogovoru z obema trenerjema smo se dogovorili, da je pred nami ena najpomembnejših sezon v moji karieri. Ne bomo rinili z glavo skozi zid. Zastavili si bomo pripravljalno obdobje, saj moram biti prihodnje leto že v aprilu v kar se da najboljši formi. Verjamem, da bom prihodnje leto še bolj pripravljen," je povedal naš sogovornik, ki je na ta način končal letošnjo sezono.

Zaveda se, česa je sposoben, in ve, na čem mora graditi. Foto: Nina Jelenc

Zmaga pred olimpijsko sezono mu veliko pomeni

Luka je pred leti skupaj s Sašo Taljatom blestel v kanuju dvosedu, ko sta bila med drugim tudi svetovna prvaka. Zadnjih sedem let tekmuje v kanuju enosedu in v teh letih se mu je uspelo prebiti med najboljše kanuiste sveta. To kažejo tudi njegovi rezultati. Sploh lani, ko je na svetovnem prvenstvu v Španiji priveslal do tretjega mesta.

"Mislim, da je to sedmo leto, odkar tekmujem v tej posamični disciplini, in prišel sem na takšno raven, da se lahko kljub napakam borim z najboljšimi. Prav gotovo mi ta zmaga pred olimpijsko sezono veliko pomeni. Vem, česa sem sposoben, in zavedam se, na čem moram graditi, da bom prihodnje leto še bolj suveren, še bolj zaupal vase ter se na ta način boril z najboljšimi."

"Zavedam se, da tisti, ki bo zmagal na internih tekmah, bo moral imeti tudi vse urejeno v glavi." Foto: Grega Valančič / Sportida

Za olimpijsko vozovnico bo šlo na nož

Prihodnje leto bo zelo pestro že na internih tekmah za uvrstitev na olimpijske igre. Slovenska ekipa v kanuju je zelo močna. Trenutno najbolj prednjačita Benjamin Savšek in Luka Božič, blizu pa sta tudi Anže Berčič in Jure Lenarčič.

"Na tej ravni, kot sva midva z Benijem (Benjamin Savšek, op. p), odločajo malenkosti. To ni več samo tehnika, ampak občutki v čolnu, stabilnost in na koncu tudi napadalnost. Mislim, da sva glede tega z Benijem na zelo visoki ravni, zato sva tudi na sploh v samem vrhu. Boj bo in upam, da bom prihodnje leto še bolj pripravljen in da bom odpravil določene napake. Zavedam se, da tisti, ki bo zmagal na internih tekmah, bo moral imeti vse urejeno tudi v glavi," je razlagal Luka, ki je takoj po tekmi svoj čoln poslal v Bratislavo, kjer mu bodo poskušali narediti identičnega, da se bo lahko v miru pripravljal na novo sezono.

Luka Božič že razmišlja o prihodnji sezoni, a zdaj si bo vzel nekaj časa za počitek.

Misli že usmerjene naprej, a zdaj je čas za počitek

Z Luko smo se pogovarjali, ko je imel še zlato medaljo okrog vratu, a njegove misli so bile že deloma usmerjene na priprave za novo sezono. Vprašanje je, kako bodo te potekale glede na stanje v Evropi (koronavirus, op. p.).

"Kakor vemo, se bomo morali prilagajati. Čim bolj se poskušam distancirati od vseh medijev. Seveda se moram držati pravil, ki veljajo v Sloveniji in v svetu. Mislim, da smo lani zelo dobro zastavili pripravljalno obdobje, ko smo ostali v Evropi. Zagotovo pa je zdaj na vrsti počitek," je svoje misli sklenil Božič.