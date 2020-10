"Šel bom domov k ženi in hčerki in se malo odklopil," je z vidnim olajšanjem po zadnji letošnji tekmi povedal Peter Kauzer, zadnja leta eden najboljših kajakašev na divjih vodah.

Peter Kauzer je v soboto v domačem Tacnu na tekmi svetovnega pokala osvojil drugo mesto. Kljub vrhunskemu rezultatu je ob prihodu v cilj zamahnil z roko. Tacenska proga je namreč zelo nepredvidljiva in že njegov oče ter trener našega kajakaškega asa nam je v ciljni areni dejal, da je že po uvodnih štirih vratih videl, da bo težko.

Peter Kauzer je v Tacnu prvič na odru za zmagovalce stal pred 15 leti, ko je bil na EP srebrn. Foto: Grega Valančič / Sportida

Naučil sem se uživati pod pritiskom domačega terena

Vseeno, Kauzer, ki je prvo medaljo na tacenski progi osvojil pred 15 leti (evropsko prvenstvo 2005, op. p.), je še enkrat več stal na stopničkah. V preteklosti je večkrat dejal, da mu tacenska proga zaradi njene nepredvidljivosti ne leži najbolj, a z leti vse bolj uživa na njej. Za Kapsla so bile to v Tacnu že sedme stopničke v karieri – štiri zmage in tri druga mesta.

"Vesel sem, da sem se v Tacnu nekako naučil uživati pod pritiskom domačega terena. Na vsaki tekmi se poskušam zbrati in čim bolje odpeljati tekmo. Tacen je zelo nepredvidljiv, zlasti pri tem vodostaju. Če ti čoln od štarta ne steče, potem zelo težko pridem do vožnje, ki si jo jaz želim. Temu primeren je na koncu tudi rezultat."

Reprezentančne kolege bo spremljal prek televizije Zdaj si bo vzel nekaj časa za počitek. Foto: Osebni arhiv

Ponavadi so tacenske tribune na tekmah svetovnega pokala nabito polne, tokrat pa so te zaradi stanja v državi samevale. Je Peter kaj pogrešal hrastniške navijače, ki ponavadi poskrbijo za dobro vzdušje? "Saj je bila cela sezona nenavadna, tako da ni bilo nič čudno. Verjamem, da so gledali doma po televiziji in navijali za vse naše. Jaz upam, da jih nismo preveč razočarali. Vem, da bi bil lahko izkupiček boljši. Kot vedno pravim, naš šport je nepredvidljiv in včasih se prednost domačega terena obrne proti nam," je razlagal, ki je takoj po tekmi odšel v domači Hrastnik k ženi in hčerki.

"V nedeljo me v Tacnu ne bo, ampak bom tekmo spremljal doma. Konec koncev ne morem iz zasavske v osrednjo slovensko regijo. Držal se bom priporočil in skušal ostati zdrav. Upam, da bomo vsi premagali ta virus in normalno zaživeli."

Pri 37 letih je Peter Kauzer še vedno v vrhu svetovnega kajaka. Foto: Grega Valančič / Sportida

Psihološko je bilo naporno

Čeprav je bilo to leto zelo malo mednarodnih tekem, Peter je tekmoval na dveh, je 37-letni srebrni olimpijec priznal, da je bila sezona s psihološkega vidika naporna. Ko je izvedel, da so OI v Tokiu prestavljene, se je malo sprostil, a nato je moral kar nekaj časa čakati na odločitev Mednarodne kajakaške zveze, ali bodo sploh organizirali kakšne tekme.

"Še vedno sem profesionalec in zaradi tega nisem šel na morje uživat, ampak sem ohranjal splošno kondicijo in splošno pripravljenost v upanju, da tekme bodo. Na koncu se je izkazalo, da smo imeli dve mednarodni tekmi, eno tudi tukaj v Tacnu. Ni bila ravno sezona, da bi se povsem odpočil, ampak mi je pri mojih letih vseeno ustrezalo. Sem se pa ravno toliko odpočil, da bom šel v prihodnjo sezono bolj motiviran."

Letos sta je bile od njega boljši le Šved Isak Ohrstrom. Foto: Grega Valančič / Sportida

Hrastničan nam je že v četrtek razkril, da je to njegova letošnja zadnja tekma. Ko smo ga vprašali, ali si je morda danes premislil, je brez oklevanja odgovoril: "Ostajam doma," in se na nek način ozrl proti prihodnji sezoni. Pripravljalno obdobje bo zanj zagotovo drugačno, saj je 95-odstotno prepričan, da ne bo mogel iti trenirat v njemu ljubo Avstralijo, kjer se je zadnja leta uspešno pripravljal.

"Pravijo, da upanje umira zadnje, in upam, da se bodo Avstralci kaj sprostili. Dejstvo je, da je vsa Evropa "rdeča", in vprašanje je, ali nas bodo spustili. Imam že plan B. To so Združeni arabski emirati. Tam bi lahko trenirali v nekakšnem mehurčku. V Evropi bo zima, pogoji za pripravo na drugo sezono bodo zelo nepošteni v primerjavi s tistimi, ki so na južni polobli. Upam, da bo to izvedljivo, ker ne bi rad celotne zime preživel doma v Sloveniji in treniral pri minusu. Ni ravno prijetno, ampak na koncu imam toliko motivacije, da bom na izbirne tekme za olimpijske tekmo prišel pripravljen vrhunsko. Prav tako na olimpijske igre."