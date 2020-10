Peter Kauzer si je medaljo dal kar sam okrog vratu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto so kajakašice in kajakaši končali s tekmo svetovnega pokala v domačem Tacnu. Tekmo je med drugim zaznamoval tudi mrzlo vreme, a ta tekmovalcev ni preveč motil. Od naših tekmovalcev je najboljši rezultat uspel Petru Kauzerju (2. mesto), ki je v domačem Tacnu še sedmič v karieri stopil na zmagovalni oder. Med kajakašicami je bila naša najboljša Eva Terčelj. Na koncu je bila četrta.

Pred domačo tekmo svetovnega pokala je naš najboljši kajakaš povedal, da se mu zdijo tekme po evropskem prvenstvu v Pragi, kjer je bil srebrn, nekoliko izsiljene. A vendar je 37-letni Hrastničan na tekmi pokazal pravo voljo in željo, da bi se zavihtel na sam vrh. Kauzer je bil po polfinalu prvi, na koncu pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Pred njim je bil nekoliko presenetljivo Šved Isak Ohrstrom, tretji pa je bil Brazilec Pedro Goncalves.

Petru Kauzerju finalna vožnja ni najbolj uspela. Foto: Grega Valančič / Sportida

Kauzer takoj v cilju zamahnil z roko

Da vožnja ni bila takšna, kot bi si sam najbolj zaželel, je Peter Kauzer pokazal že takoj po prihodu v cilj, ko je zamahnil z roko. Prav zanimivo pa je bilo videti, takšen je namreč letos protokol, da si tekmovalec ob podelitvi medalj sam vzame medaljo in si jo da okrog vratu.

"Če sem čisto iskren, sem si v finalu želel takšno vožnjo kot v polfinalu, saj bi bil čas veliko hitrejši. Mučil sem se celo vožnjo. Na koncu sem s to čudno sezono zadovoljen. Na mednarodni tekmi sem bil dvakrat drugi. Lahko bi bilo bolje, želel sem si več. Sploh tukaj v Tacnu, čeprav se je bilo težko motivirati v tako poznem terminu, ko je bolj zimsko vreme. Vseeno sem na koncu zadovoljen, čeprav je bila okrnjena konkurenca. Na koncu si moral še vedno pokazati dobro vožnjo," je po tekmi povedal srebrni olimpijec iz Ria.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Pred kajakašicami so se med seboj udarile kajakašice, kjer na stopničkah nismo imeli naše predstavnice. Najbližje je bila Eva Terčelj. Aktualna svetovna prvakinja je bila na koncu na nehvaležnem 4. mestu, medtem ko je Ajda Novak dosegla uspeh kariere. Ta je končala tekmo na petem mestu.

Zmaga je odšla v Francijo, celo dvojna, najhitrejši sta bili sestrični Romane in Camile Prigent. Tretje mesto je zasedla Američanka Evy Leibfart.

"Res sem si želela narediti vrhunsko vožnjo"

Evo Terčelj so od zmagovalnega odra ločila dva kazenska dotika. V finalu si je prislužila štiri kazenske sekunde in tako letos še enkrat pristala na četrtem mestu. Ljubljančanka je bila namreč že četrta na nedavnem evropskem prvenstvu v Pragi.

"Razočarana sem zaradi teh dotikov. Res sem si želela narediti vrhunsko vožnjo. Zato sem tudi napadalno štartala. Vseeno so se mi pripetile napake in na koncu sem znova le malo stran od stopničk, a takšen je šport," je uvodoma povedala Terčeljeva, ki se bolj nagiba k temu, da zaradi trenutne situacije v Evropi spusti tekmo svetovnega pokala v Pauju in se raje začne pripravljati na novo sezono, ki bo zaradi OI zelo pomembna.

Ajda Novak je dosegla uspeh kariere, potem ko je bila na koncu peta. Foto: Grega Valančič / Sportida

Pogrešala je polne tacenske tribune

Današnja tekma je bilo nekoliko nenavadna, saj so tacenske tribune tokrat samevale. Po navadi so te ob takšnih dogodkih nabito polne in navijači s huronskim navijanjem naše tekmovalce po navadi kar ponesejo po progi.

"Pozna se, da ni tega vzdušja, ki je po navadi v Tacnu. Gledalci pričarajo posebno atmosfero, tokrat pa je vzdušje podobno spomladanskim in bolj internim tekmam. Vseeno se dam v svoj svet in se motiviram za samo tekmo," je še povedala naša najboljša kajakašica, ki je lani v Tacnu zasedla drugo mesto.

Izidi

K-1, moški:

1. Isak Ohrstrom (Šve) 73,39 (0)

2. Peter Kauzer (Slo) + 0,50 (0)

3. Pedro Goncalves (Bra) 0,93 (2)

4. Malo Quemeneur (Fra) 1,38 (0)

5. Vid Kuder Marušič (Slo) 1,86 (2)

...

16. Niko Testen (Slo)



K-1, ženske:

1. Romane Prigent (Fra) 83,98 (0)

2. Camile Prigent (Fra) + 1,88 (2)

3. Evy Leibfarth (ZDA) 2,01 (2)

4. Eva Terčelj (Slo) 2,47 (4)

5. Ajda Novak (Slo) 3,96 (0)

