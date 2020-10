Pogledujejo proti slovenski vladi in nebu #video

Ne, da jih samo skrbi sama situacija v državi zaradi koronavirusa, ampak tudi vodostaj reke Save. Vodostaj Save je tako visok, da je že danes znano, da tekma ne bo potekala skozi znamenito tacensko zapornico. Skrbi jih četrtkovo deževje, a poznavalci menijo, da ta vendarle ne bo odplaknil tekme za svetovni pokal.

Foto: Sportida

Edina bojazen je …

"Organizacijah v teh razmerah je zagotovo bolj zahtevna. Predvsem zaradi tega, ker se dnevno soočamo z nekimi novimi ukrepi. Pravzaprav čakamo, kakšni bodo novi ukrepi, da vemo ali bomo morali določene zadeve v zadnjem trenutku umakniti s programa," je uvodoma povedal Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije. Ta med drugim poudarja, da bodo na prizorišču brez mask le tekmovalci, in to samo takrat, ko bodo v čolnu.

Druga težava, s katero se soočajo v zadnjih dneh, pa tudi ni odvisna od njih. To je visok vodostaj reke Save. "Razmišljali smo že, da ne bo koronavirus tisti, ki bo odnesel tekmo, ampak da bo to previsoka Sava. Stvari so se nekoliko umirile. Čakamo še na padavine v noči na četrtek. Upamo, da bo do petka zjutraj Sava updla. Edina bojazen, ki jo imamo, so morebitne odločitve naše vlade" je še povedal Jelenc.

Tekmovalke in tekmovalci lahko letos pozabijo na kratke rokave. Foto: Sportida

Slovenska reprezentanca je v sredo v popoldanskih urah opravila enega izmed treningov. Petra Kauzerja, Benjamina Savška, Evo Terčelj in vse ostale smo videli v opremi, ki jih sicer pred tekmami svetovnega pokala nismo vajeni. Oblečeni so v dolge in debelejše anorake, kar bi lahko vplivalo tudi na njihove vožnje. Temperature konec tedna bodo v dopoldanskem času namreč zelo nizke.

"Kolekcijo opreme moramo zamenjati za nekoliko bolj zimsko oziroma toplejšo. Kot tekmovalki mi je zaradi tega nekoliko težje, ker po navadi ne tekmujemo v takšnih razmerah. Potrebno se bo nekoliko bolj obleči in upati na čim boljše temperature," je po treningu razlagala Eva Terčelj.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Peter Kauzer letos zadnjič, Beni se veseli tekmovanja

Veliko se na tekmi pričakuje tudi od Benjamina Savška in Petra Kauzerja. Hrastničan je v pogovoru dejal, da je to zagotovo njegova letošnja zadnja tekma. Kauzer si je po evropskem prvenstvu vzel nekaj časa več za odmor, tako da niti ne ve, kaj lahko pričakuje ta konec tedna. Drugače je s Savškom, ki je pred kratkim v Pragi osvojil naslov evropskega prvaka.

"Veselim se te tekme. Doma je zmeraj najlepše tekmovati in na tej progi imam veliko kilometrine. Letos se na splošno na vseh tekmovanjih dobro počutim, tako da si tudi tukaj želim dobrega rezultata," je povedal Beni, ki ga dejstvo, da letos štart ne bo če zapornico, ne moti. Prav tako pa kot aktualni evropski prvak ne čuti nobenega večjega pritiska.