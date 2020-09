Prvak, ki je ostal v senci Pogačarja in Rogliča #video

V senci uspehov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča je Benjamin Savšek, slovenski kanuist na divjih vodah, zadnji konec tedna v Pragi še drugič zapored osvojil naslov evropskega prvaka. Zanj je bil to že njegov tretji in nič manj sladek kot prva dva. Beni pa je bil navdušen nad uspehom Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča.

Pogačar in Roglič sta ga navdušila

Benjamin Savšek že zadnjih nekaj let spada med najboljše kanuiste sveta. Velikokrat imajo divjevodaši smolo, da se vzporedno dogajajo še drugi športni dogodki, ki v Sloveniji sprožijo pravo športno evforijo. Letos je bila to Dirka po Franciji. Tam sta zgodovino slovenskega kolesarstva pisala Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki sta osvojila prvo oziroma drugo mesto. Čeprav sta mu kolesarska asa "ukradla" vso pozornost, je bil tudi Benjamin Savšek navdušen nad njima. "Mislim, da je to res velik uspeh za slovenski šport," nam je uvodoma povedal novi stari evropski prvak.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Benjamin Savšek je v Pragi ubranil lanski naslov evropskega prvaka iz francoskega Pauja. Čeprav je bila konkurenca na Češkem nekoliko okrnjena, je bil naš kanuist vesel novega uspeha. Zadovoljen je bil, da je čez poletje obdržal formo. Da je bila zmaga še toliko bolj suverena, pove podatek, da je drugouvrščenega premagal za več kot tri sekunde, kar je v kanuju ogromna prednost.

"Moram priznati, da sem bil pred štartom kar pod pritiskom. V finalu sem štartal zadnji in dolgo časa nisem imel tako velikega tekmovanja. Morda je bil zaradi tega še večji pritisk, ampak sem se zato še bolj osredotočil na svoj nastop in res dal vse od sebe. Res sem vesel, da mi je od štarta do cilja uspelo odpeljati brez napak. Pred evropskim prvenstvom niti malo nisem razmišljal, da bi mi uspelo zmagati."

Vožnje, ko gre ven iz sebe

Nazadnje je svojo konkurenco tako daleč zadaj pustil na svetovnem prvenstvu v Pauju, ko je postal tudi svetovni prvak. Sicer je imel takrat dve kazenski sekundi, tako da je bil zaostanek pred drugouvrščenim sekundo in pol, časovno pa je imel prednost kar tri sekunde in pol. "To so res vrhunske vožnje, pri katerih grem prek svojih zmožnosti oziroma ven iz sebe. Lahko bi rekel, da to pri meni poteka že kar avtomatizirano."

Dvomov nima več

Savšek ima pri svojih 33 letih že veliko izkušenj, prav tako tudi medalj z največjih tekmovanj. Kljub temu na štartu še vedno čuti velik pritisk. Beni pove, da je kanu na divjih vodah zelo nepredvidljiv šport in da te vsaka najmanjša napaka lahko stane dobre uvrstitve.

"Res moraš biti dobro pripravljen in ob tem tudi zbran, da lahko odpelješ brez napak. Če tekme s slabšimi rezultati ponavljajo, potem pred samim štartom nastajajo dvomi. Po tej zmagi so se ti dvomi razblinili," je z nasmehom na obrazu razlagal ljubljanski kanuist, ki se vsakega uspeha še danes veseli, kot da bi bilo prvič. "Takšen dosežek le ni mačji kašelj in nenazadnje v veslanju in tekmovanjih še vedno uživam. To me žene naprej in vztrajal bom, dokler bo šlo tako dobro. Želim si podoživeti čim več takšnih občutkov."

Na OI si želi še eno priložnost, a ne bo lahko Na olimpijskih igrah je do zdaj vedno ostal praznih rok. Želi si še tretje priložnosti.

Benjamin ima v svoji vitrini le še eno prazno mesto. To je olimpijska medalja. Na olimpijskih igrah je tekmoval leta 2012 v Londonu in 2016 v Riu de Janeiru, vedno domov prišel praznih rok. Želi si, da bi dobil še tretjo priložnost (Tokio 2021), a bo naloga vse prej kot lahka. Slovenska kanuistična ekipa je pri nas zelo močna in tega se Savšek še kako zaveda.

"Za olimpijske igre si bo treba nastop še izboriti. Najprej pridejo na vrsto domača interna tekmovanja, nato bom začel šele bolj resno razmišljati o olimpijskih igrah. Mislim, da tudi boj za nastop na olimpijskih igrah ne bo lahek. Čaka me naloga, ki jo bom moral dobro opraviti. Želim si tega nastopa, a kot sem že rekel, veliko bo odvisno od internih kvalifikacij."

Počuti se še mladega. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koliko časa še?

Peter Kauzer, njegov reprezentančni kolega, pri 37 letih še vedno navdušuje v kajaku. Hrastničan je v Pragi prišel do srebra in se ne namerava ustaviti. Bo tako dolgo vztrajal tudi naš sogovornik?

"Še vedno se počutim mladega. Dokler bom dosegal tako dobre rezultate, bi lahko vztrajal. Zdi se mi, da v kajaku in kanuju veliko prinesejo izkušnje na velikih tekmovanjih. Vendarle sem že toliko let stalni član slovenske reprezentance in dobro se znam pripraviti na velika tekmovanja. Mislim, da bi lahko še nekaj časa vztrajal v tem športu," je sklenil trikratni evropski prvak, ki pa mu svoje zmage še ni uspelo proslaviti.