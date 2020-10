Ne želi izzivati svojega zdravja in usode #video

Peter Kauzer in Benjamin Savšek bosta konec tedna na tekmi svetovnega pokala v kajaku in kanuju na divjih vodah ena izmed glavnih adutov za visoka mesta. Predvsem Kauzer meni, da so te tekme preveč izsiljene, Savšek pa se veseli novega premagovanja tacenskih brzic.

Danes na stvari gleda nekoliko drugače

Glavni cilj Petra Kauzerja v letošnji sezoni je bilo EP v Pragi, kjer se je okitil s srebrom. Konec tedna ga čaka domača tekma v Tacnu. Če je v preteklosti komaj čakal na domačo tekmo, v trenutni situaciji, ki vlada v Sloveniji, stvari vidi nekoliko drugače. Tudi prav posebej se ni pripravljal na to tekmo. Kauzer je do zdaj v Tacnu na tekmah svetovnega pokala slavil štirikrat.

"Pričakovanj nimam, želim si le normalno odpeljati obe vožnji, torej polfinale in finale. Zdi se mi, da so vse tekme po evropskem prvenstvu preveč izsiljene. Bolje bi bilo, da bi se odpočili in se začeli pripravljati na novo sezono, ki je bolj pomembna," je uvodoma povedal Kauzer, ki je pred začetkom pogovora novinarje prosil za primerno razdaljo.

Peter Kauzer se je odločil, da bo po tekmi v Tacnu končal letošnjo sezono. Foto: Nina Jelenc

Raje bi se začel pripravljati na novo sezono

Koledarsko tekma svetovnega pokala v Tacnu še nikoli ni potekala tako pozno. Povsem drugačne bodo tudi temperature, ki znajo biti konec tedna nizke predvsem v jutranjem času. Hrastničan priznava, da z leti takšne razmere vse bolj vplivajo nanj. Po navadi je v tem času sezona že končana.

"Vemo, da so prihodnjo sezono olimpijske igre. To tekmo bom odpeljal, po tem je letošnja sezona zame končana. Ne bom izzival svojega zdravja, ne bom spreminjal svojih načrtov. Pomembna je prihodnja sezona in ne ta."

V letošnjem pripravljalnem obdobju po vsej verjetnosti Avstralije ne bo videl. Kauzer je zadnja leta tam opravil glavni del priprav. Foto: Instagram/Getty Images

Prvič po dolgih letih na tacenskih tribunah ne bo njegovih hrastniških navijačev. Peter jih bo pogrešal, a se ob tem zaveda, kako resen položaj je v Sloveniji.

"Prav je, da smo previdni in da ne izzivamo usode. Že ko se je začela ta epidemija, sem povedal, da če zbolim, to zame ne pomeni samo konec sezone, ampak so pri mojih letih lahko tudi zapleti. Jaz upam, da do tega ne pride. Vse skupaj bi lahko vplivalo na trenažni proces. Dve leti nazaj sem imel pljučnico in vem, kaj ti takšna bolezen naredi in koliko treninga ti vzame. Prihodnje leto je olimpijsko in do tja želim priti zdrav," je še povedal 37-letni kajakaš, ki se je že sprijaznil z dejstvom, da se na novo sezono ne bo mogel pripravljati v njemu ljubi Avstraliji.

Kaj si Benjamin Savšek misli o štartu pod tacensko zapornico?

Benjamina Savška bi lahko zmotile nizke temperature

Nekoliko bolj se tekme veseli Benjamin Savšek, aktualni evropski prvak, ki je v Tacnu na tekmah svetovnega pokala slavil dvakrat. Po evropskem prvenstvu v Pragi si ni vzel pravega odmora in tudi po velikem uspehu v češki prestolnici ne čuti večjega pritiska.

"Pravzaprav sem bil vsak dan na divji vodi in prav veliko odmora Savška skrbijo nizke temperature konec tedna. Foto: Grega Valančič/Sportida si nisem jemal, ker sem vedel, da me čaka še ta tekma. Razmišljam, da bi nastopil tudi na svetovnem pokalu v francoskem Pauju."

Bolj kot termin tekme ga motijo nizke temperature, ki so trenutno pri nas. "To bi znala biti težava. Sam imam raje višje temperature, saj se tako lažje ogrejem pred štartom. Tekmovati bo treba v nekoliko bolj debeli opremi, kar pomeni, da bom nekoliko bolj okreten. Bomo videli, kako bo, ampak mislim, da bom dobro tekmoval, ker se tudi dobro počutim," je še povedal Savšek, ki kljub okrnjeni konkurenci meni, da bo treba zelo dobro veslati za vrhunski rezultat.