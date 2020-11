Slovenski trener iz Francije: Lahko gredo le kilometer od doma

Janoš Peterlin je nekdanji uspešni slovenski kajakaš na divjih vodah. Nato je veslo postavil v kot in se posvetil trenerskemu delu. Življenjska pot ga je odpeljala v Francijo, natančneje v Pau, kjer živi že nekaj let. Ko smo pred enim letom z njim imeli pogovor, je treniral reprezentanco Tajvana, zadnje leto pa dela z avstrijsko reprezentanco.

V nedeljo je na Dunaju opravil sklop treningov z avstrijsko reprezentanco. Foto: osebni arhiv

V nedeljo je z avstrijskimi tekmovalci ravno končal večdnevni trening. Zaradi trenutne situacije v svetu zato z avstrijsko reprezentanco večino treninga opravijo na Dunaju. Vemo, da se je v glavnem mestu Avstrije pred slabima dvema tednoma zgodil teroristični napad, ki je zahteval štiri smrtne žrtve, več jih je bilo ranjenih. Kako je naš sogovornik videl življenje po tem, ko je nekaj dni po napadu prišel na Dunaj?

"Srečo imamo, da je kajakaška proga zunaj mesta. Torej nimamo toliko stika z mestom. Ko sem prišel na letališče na Dunaj, sem pričakoval, da bo več varnostnikov, ampak zaradi vsega dogajanja po svetu je tudi potnikov manj. Torej ni bilo kaj dosti drugače kot po navadi. Kolikor sem govoril s tistimi, ki živijo na Dunaju, je sprva zavladala velika panika, ampak so kmalu zatem normalno zaživeli. Zdaj natančno ne vem, kako je z varovanjem v strogem centru mesta, ampak kot sam vse skupaj doživljam, življenje ni videti kaj dosti drugačno," nam je uvodoma povedal Peterlin.

Avstrija zapira javno življenje, kako bo za športnike?

Pred dnevi smo lahko v medijih zasledili, da tudi Avstrija vse bolj zapira javno življenje. A po besedah našega sogovornika profesionalni športniki tega ne bodo toliko občutili na svoji koži. "Profesionalni športniki lahko trenirajo. Proga na Dunaju bo odprta samo za profesionalne tekmovalce, a na progi je lahko največ deset oseb," je povedal nekdanji slovenski reprezentant v kajaku in kanuju na divjih vodah.

Janoš Peterlin je bil nekdaj tudi sam zelo uspešen tekmovalec. Foto: Sportida

V Franciji so zaradi nekaterih ukrepov ostre kritike

Janoš zadnjih nekaj let živi v Franciji, natančneje v mestu Pau. Zato nam je lahko iz prve roke povedal, kakšno je trenutno življenje v Franciji. Ukrepi niso tako ostri, kot so jih imeli marca. Ljudje normalno hodijo v službe, prav tako je malo bolje za profesionalne športnike, saj ti lahko normalno trenirajo.

"Za amaterje še vedno ostajajo omejitve. Se pravi, da gredo lahko največ kilometer od doma in so lahko zunaj največ eno uro. Torej, za tiste, ki si želijo gibati v naravi, je kar težko. Glede tega so kar ostre kritike in župani vseh regij v Franciji so podpisali pismo, ki so ga naslovili na ministrstvo za šport in s katerim želijo preklicati ta ukrep," nam je povedal uspešni slovenski trener, ki je še vedno navezan na Slovenijo, a obenem priznava, da mu je tudi življenje v francoskem Pauu zelo všeč. Mesto je mirno in tudi klima je nekoliko prijaznejša kot pri nas.

"Če se bo na dan D pripravil, tako kot je treba, potem mu medalja ne uide." Foto: Grega Valančič / Sportida

Petru Kauzerju medalja na uide

Peterlin je eden tistih, ki zelo dobro pozna Petra Kauzerja. S 37-letnim Hrastničanom sta v preteklosti na treningih preživela veliko časa. Vemo, kaj pomeni Peter v tem športu in kaj vse je že dosegel v svoji karieri. Kauzer je pred časom razkril, da bo nastopil tudi na olimpijskih igrah v Parizu 2024, a pred tem ga čakajo še olimpijske igre v Tokiu. Nekdanji klubski in reprezentančni kolega mu najprej želi, da se uvrsti v olimpijsko ekipo.

"Za Tokio je zelo težko kaj napovedovati. Konkurenca bo zelo huda, ampak za Petra vemo, kako dober tekmovalec je in z olimpijskih iger ima veliko izkušenj. Zelo dobro ve, kakšno vožnjo mora sestaviti. Če se bo na dan D pripravil, tako kot je treba, potem mu medalja ne uide. Vemo, da je to vse prej kot lahka naloga. Pritiski so veliki, saj se tam dogaja veliko stvari. Lahko je reči, malo težje pa je vse skupaj izpeljati. Vsi vemo, da je Peter tega sposoben."

Sta se s Kauzerjem kdaj pogovarjala o sodelovanju? Foto: Grega Valančič / Sportida

Petra Kauzerja že celo kariero trenira njegov oče, pravzaprav je Peter danes tako izkušenj, da natančno ve, kaj mora delati, da je pravi čas v vrhunski formi. Janoš in Peter se veliko pogovarjata o veslanju, saj glede na večletne izkušnje na veslanje gledata malo drugače. Je bilo kdaj govora, da bi sodelovala kot trener in varovanec? "Ne, o tem se nikoli nisva pogovarjala. Če sem iskren, sam tudi nikoli nisem pomislil na to (smeh, op. p.). Če pa bi se kdaj v Sloveniji izkazala kakšna služba, bi jo z veseljem sprejel," nam je še zaupal Peterlin.