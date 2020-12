Kamniški vaterpolisti v finalu pokala presenetili kranjski Triglav

Vaterpolisti Calcit Kamnika so prvič v zgodovini kluba osvojili slovenski pokal. V finalu so v Kranju presenetili favorizirani AVK Triglav in slavili kar z 10:5 (5:1, 3:1, 2:2, 1:1).

Kamniški vaterpolisti so v kranjskem bazenu poskrbeli za prvovrstno presenečenje. Blaž Briški in Sebastijan Novak z enim golom ter 41-letni veteran Matej Nastran s tremi so v uvodni četrtini izdatno napolnili mrežo Triglava in do konca Kranjčanom niso dopustili, da bi se približali.

Za največji uspeh v zgodovini kluba je Nastran dosegel kar štiri gole, Briški tri, Martin Stele 2 in enega Novak. Za Triglav je bil trikrat natančen Andraž Pušavec, po enkrat pa Marko Gostič in Jan Justin.

"V finalu se seveda igra na zmago in začeli smo samozavestno. Ko smo visoko povedli, pa sta tekmo odločili velika želja in fanatična borbenost. Ko so igralci videli, da je zmaga dosegljiva, so res dali v vodi vse od sebe in lahko jim le čestitam za prikazano. Na naši strani pa so bile tudi izkušnje z Matejem Nastranom, pa tudi nekaterimi igralci, ki so uspešno igrali v Ljubljani," je po tekmi pokomentiral trener Calcit Kamnika Aleš Komelj.