Triglav podaljšal finale, reprezentanca U15 brez EP

Vaterpolisti Triglava so na tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju s 15:10 (3:3, 2:2, 5:3, 5:2) premagali Calcit Kamnik in mu tako preprečili, da bi se že danes veselili prvega naslova državnega prvaka. Kamničani zdaj vodijo z 2:1 v zmagah.

V Kranju smo spremljali tretjo tekmo finala vaterpolskega DP. V prvem polčasu je bila tekma ves čas izenačena, v tretji četrtini pa sta ekipi dvigovali tempo, Triglavani pa so s tremi zaporednimi zadetki kot prvi na tekmi povedli z več kot enim golom razlike. V zadnji četrtini so nato Kranjčani še stopili na plin in tekmo mirno pripeljali do konca.

Pri domačih je s petimi zadetki blestel Andraž Pušavec, tri je dosegel Jan Justin, dva pa je dodal Jaša Lah. Pri gostujoči ekipi je trikrat zabil Blaž Benkovič, še trije igralci pa so zadeli dvakrat.

Reprezentanca U15 ostala brez EP

Reprezentanca U15 je včeraj in danes odigrala dve kvalifikacijski tekmi na Malti. Včeraj proti domačinom so klonili s 17:4, danes pa s Francozi s 17:5. Mladi upi so tako zaključili kvalifikacijski turnir na 3. mestu in se niso uvrstili na EP.