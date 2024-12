Legendarni trener in dobitnik treh zlatih olimpijskih medalj Karch Kiraly, ki bo v novem olimpijskem ciklu vodil ameriško moško odbojkarsko reprezentanco, je razkril imeni svojih pomočnikov. To sta slovenski odbojkarski strokovnjak Luka Slabe in Javier Weber.

Ameriška odbojkarska zveza je novico o trenerskem štabu moške odbojkarske reprezentance objavila tik pred konvencijo Ameriškega združenja odbojkarskih trenerjev (AVCA), kjer bosta Javier Kiraly in Luka Slabe vodila izobraževanje za trenerje in profesionalne odbojkarje.

Slabe, ki se v ameriško moško odbojkarsko ekipo vrača po petih uspešnih letih dela na položaju glavnega trenerja ženske odbojkarske ekipe NC State, je pred tem s Kiralyjem sodeloval kot pomočnik trenerja v ameriški ženski reprezentanci od leta 2018 do 2021.

Sedeminštiridesetletni Ljubljančan je odigral ključno vlogo pri zgodovinskih dosežkih ekipe, ki je osvojila tri zaporedne naslove v odbojkarski ligi narodov in zlato medaljo na olimpijskih igrah v Tokiu 2020 – prvo v zgodovini ameriške ženske odbojke.

Foto: FIVB

"Lukova trenerska moč in strast sta bila ključna za uspeh pri osvojitvi prve zlate olimpijske medalje za žensko ekipo ZDA," je dejal Kiraly. "Ko pomislim na ljudi, ki bi jih želel na naši strani, ni boljšega. Njegove izkušnje na najvišji ravni, skupaj z obdobjem, ki ga je preživel kot glavni trener evropske moške reprezentance, bodo neprecenljive v našem prizadevanju za doseganje mojstrstva."

Nad novo priložnostjo je navdušen tudi Slabe. "Zelo sem vesel, da sem spet pri Karchu in ameriški odbojkarski reprezentanci. Z družino imamo neverjetne spomine na našo pot z žensko reprezentanco in olimpijske igre v Tokiu. Pripravljen in navdušen sem, da bom premagal vse izzive, ki se bodo na poti do olimpijskih iger v Los Angelesu 2028, stali pred našo ekipo," je napovedal slovenski odbojkarski strokovnjak.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ameriška moška odbojkarska reprezentanca bo sezono 2025 začela v Riu de Janeiru v Braziliji, kjer bo od 11. do 15. junija potekal prvi krog odbojkarske lige narodov.

