Srbski vaterpolisti ubranili olimpijski naslov iz Ria

Srbski vaterpolisti so v razburljivem finalu vaterpolskega turnirja na olimpijskih igrah v Tokiu s 13:10 premagali Grčijo. Bronasta odličja so si nadeli Madžari, ki so v boju za bron z 9:5 premagali Španijo.

Izabranci Dejana Savića so v finalni tekmi s 13:10 (6:3, 2:4, 2:2, 3:1) nadigrali reprezentanco Grčije in ubranili olimpijski naslov iz Rio de Janeira. Delfini so še ponovno dokazali, da je vaterpolo šport, v katerem tekmujejo mnogi, a na koncu vedno zmaga Srbija, so evforični srbski mediji.

Srbski vaterpolisti se že se od olimpijskih iger v Sydneyu leta 2000 domov vračajo z medaljami. V tem času so bili dvakrat prvi, enkrat drugi in trikrat tretji, medtem ko je za Grke olimpijsko srebro njihov največji uspeh na igrah pod petimi krogi.

Srbi so sijajno odprli finalni obračun v Tatsumi Centru in uvodno četrtino dobili s 6:3, a so jih Grki sredi druge četrtine ujeli in izenačili na 7:7.

Izenačen in negotov boj se je nadaljeval vse do zadnje četrtine, ki so jo Srbi odigrali na mojstrski način. Po izidu 10:10 so prek Andrije Prlainovića, Nikole Jakšića in Dušana Mandića povedli s 13:10, lepo prednost v golih pa zadržali vse do konca finalnega dvoboja.

Na današnji finalni tekmi so tri gole za Srbijo dosegli Dušan Mandić, Nikola Jakšić in Andrija Prlainović, Duško Pijetlović in Filip Filipović sta prispevala po dva zadetka.

Pri Grkih so po dva zadetka dosegli Dimitros Skumpakis, Ioanis Fontulis in Angelos Vlakopulus, po enega pa Alexandros Papanastosou, Konstantinos Morikis, Kristodolus Kolomvos in Konstantinos Kiuvecis.

Bronasto kolajno so osvojili madžarski vaterpolisti po zmagi nad Španci z 9:5 (3:3, 2:2, 1:0, 3:0).

Slovo zvezdniških imen

Z olimpijskimi igrami je konec tudi izjemne generacije srbskih vaterpolistov, ki se poslavljajo od reprezentance. S še eno zlato olimpijsko medaljo bodo reprezentančno kariero sklenili Filip Filipović, Andrija Prlainović, Branislav Mitrović, Milan Aleksić, Stefan Mitrović ter brata Gojko in Duško Pijetlović.

Finale, vaterpolo, moški

Grčija : Srbija 10:13 (3:6, 4:2, 2:2, 1:3) Za 3. mesto

Madžarska : Španija9:5 (3:3, 2:2, 1:0, 3:0)

Več sledi ...