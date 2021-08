Ganjeni jadralki se zahvaljujeta za podporo: Žal nama manjka le kolajna okoli vratu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

sprejem tine mrak in veronike macarol v portorožu

V Portorožu so dopoldne v prostorih njunega matičnega Jadralnega kluba Pirat bučno sprejeli olimpijski jadralki Tino Mrak in Veroniko Macarol. Vidno ganjeni jadralki sta se zahvalili za podporo vseh, ki so ju spremljali od doma. Vodja odprave Mitja Margon pa je poudaril, da je današnji sprejem nekaj najlepšega, kar so doživeli v zadnjem mesecu.

Margon, sicer tudi predsednik JK Pirat, se je zahvalil za to, da so "tako rekoč iz zapora" prišli v družbo srčnih ljudi brez mask na obrazih. Kot je ocenil, je bilo peto mesto Mrakove in Macarolove v razredu 470 "najboljši dosežek, kar se ga je dalo iztržiti".

Tudi Macarolova je spomnila, da na Japonskem z ekipo niso smeli nikamor, a je bilo vzdušje kljub temu dobro. "S Tino (Mrak, op. STA) sva že drugič bili zelo blizu medalje in mislim, da to res malo ljudi lahko doživi. Res je bilo izjemno," je dejala Macarolova in se zahvalila za vso podporo prisotnih.

Foto: Jadralna zveza Slovenije

"Žal nama danes manjka samo medalja okoli vratu"

Mrakova je priznala, da je še vedno ganjena in da ji je ob pogledu na množico, ki ju je pričakala, šlo na jok. "Vsa ta podpora nama zelo veliko pomeni in tudi skozi ves mesec sva vedeli, da ste z nama, da naju vsi spremljate od doma," je poudarila in dodala, da "žal nama danes manjka samo medalja okoli vratu".

Foto: Jadralna zveza Slovenije

Da je bilo peto mesto ne le velikanski, ampak kar neverjeten uspeh, pa je izpostavil podpredsednik Jadralne zveze Slovenije Damijan Vuk.

Poleg članov JK Pirat, družin in številnih navijačev je med drugimi olimpijskima jadralkama čestital tudi piranski župan Đenio Zadković, preden je Mrakovo in Macarolovo s penino "zalil" njun trener Tomaž Čopi.